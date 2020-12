Preito in Memoriam: Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Rememorando os 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven na cidade de Bonn a 17 de Dezembro, cujo vasto e multifacetado património musical legado às sociedades europeias para fruição pública e inserido na dialéctica do pensamento científico do seu tempo esteve na origem dos primeiros passos da minha formação e percurso musicais académicos e, de um modo particular, desde o início do desenvolvimento da minha técnica como instrumentista.

