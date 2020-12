Prisão preventiva, sim; domiciliária, não

Como é possível que os responsáveis pelo homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, nas instalações do SEF no Aeroporto de Lisboa, continuem a aguardar julgamento em prisão domiciliária desde 30 de Março? À medida que o caso vai sendo conhecido nos seus pormenores sórdidos, cresce a indignação. Dela só radica a ideia de que há muito já deveriam ter dado entrada num estabelecimento prisional e, aí sim, aguardarem julgamento pelos seus actos. Como é possível estes indivíduos permanecerem em casa, independentemente de privados de saírem da habitação, continuando a beneficiar do conforto dos seus lares, da sua privacidade, se calhar sem problemas de sono porque quem assim actuou não tem o menor pingo de sensibilidade? Prisão domiciliária é uma privação de liberdade demasiado branda (diria mesmo que é um luxo inexplicável), para quem cometeu tamanho desmando. Pelo contrário: deviam estar em prisão preventiva, num estabelecimento de alta segurança, e remetidos às suas celas até uma efectiva condenação.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

A urgência na demissão de Cabrita

Vejo e leio, à noite, numa nota em rodapé que passa num dos canais televisivos, uma afirmação do ainda ministro da Administração Interna e pasmo. Então o que disse Eduardo Cabrita? Tão-só esta singular frase comovente: “este país sente-se envergonhado”. Interrogo-me: antes do país se sentir envergonhado, não deveria, primeiramente, sentir-se envergonhado o ainda ministro da República Eduardo Cabrita? Por sua vez, o ilustre advogado José Miguel Júdice, noutro canal televisivo – comentando a actuação de Cabrita nesta trágica trapalhada do SEF – ouço e vejo-o afirmar que o “princípio de Peter” assenta que nem uma luva em Cabrita. O político foi subindo, subindo na escada do poder até que o cargo se revelou mais pesado que a sua presumível competência. O amigo António Costa levará isso em linha de conta? Ou não? Recorde-se que o ex-ministro João Soares se demitiu ( ou foi forçado a demitir-se?) por bem menos, só porque soltou uma jocosa e inofensiva afirmação que, obviamente, nunca poderia ser interpretada de forma literal…

António Cândido Miguéis, Vila Real

​Perigo pandémico das comidas do Natal​

Fiquei preocupado com as 10 recomendações feitas pela DGS, pois faltam pelo menos duas de capital importância. O coronavírus tem 125 nanómetros de tamanho. As gotículas da tosse ou espirros podem ser 400 vezes maiores, transportam milhões de partículas virais, depositam-se depressa nas superfícies, demoram a secar, agarram-se às mãos e são muito contagiosas. É por essa razão que as entradas de Natal - bolos de bacalhau, frutos secos, cubinhos de queijo, mariscos, etc. - que se comem com os dedos, têm um elevado potencial de contágio. É possível evitar o contágio usando pratinhos individuais com as entradas para cada conviva. Por outro lado, as tradicionais sobremesas – rabanadas, bolo-rei, sonhos, doces de travessa – devem estar devidamente cobertas, para evitar deposição de partículas. Estas medidas de precaução também se deveriam aplicar aos restaurantes, havendo ainda muitos que não têm adoptado este procedimento.

Manuel Mota, Vila Verde

Por quem não esqueci

No suplemento P2 do PÚBLICO de domingo a crónica "Por quem não esqueci”, de Cármen Garcia, encheu-me completamente as medidas. Depois de saber de tanta dedicação e carinho enquanto estamos vivos as “Carmenes” desenvolvem um ódio profundo aos fechos de correr dos sacos onde se despedem dos mortos. Um grande beijinho para as “Carmenes” do meu país.

José Rebelo, Caparica

Natal

Rui Portugal, subdirector-geral da Saúde, deu umas dicas para os portugueses evitarem o contágio viral na quadra natalícia. Assim, ao invés da ceia, a festividade pode ser ao pequeno-almoço ou ao almoço. Ou seja, para Rui Portugal o contágio viral não ocorre durante o dia. Mas o conselho mais interessante é o da limitação de bebidas que possam levar a atitudes mais exuberantes entre os convivas. Sendo assim, porque permite o Governo a circulação entre concelhos?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Sobrinho Simões

Não tenho palavras para exprimir a satisfação e o prazer que é ler o jornal PÚBLICO todos os dias! E sentir a busca de um caminho cada vez melhor! É sentir um contributo enorme para uma sociedade verdadeiramente democrática: diversidade, respeito, competência... valores. Impossível relatar todos os exemplos, mas a entrevista a Sobrinho Simões, homem e cientista excepcional e um dia destes os artigos sobre a Democracia Participativa e como ela se está a exprimir, são dois exemplos entre muitos.

Maria Lisete Costa, Algés