Parlamento Europeu fixa prazo para o fim das negociações entre a UE e o Reino Unido: domingo

O Parlamento Europeu impôs, esta quinta-feira, um prazo definitivo para a conclusão do trabalho das equipas negociais da União Europeia e do Reino Unido fecharem um novo e ambicioso acordo de parceria económica e política para enquadrar o relacionamento futuro entre os dois blocos no fim do período de transição do “Brexit”: este domingo.

“Se um acordo for alcançado ate à meia-noite de domingo, o Parlamento Europeu está preparado para organizar uma sessão plenária extraordinária para o debater o resultado e considerar o seu consentimento antes do final do ano”, comprometeram-se os líderes das bancadas parlamentares, numa decisão colectiva anunciada após a conferência de presidentes.

Mas se não receberem um texto jurídico completo até essa data limite, os eurodeputados não terão condições de escrutinar e ratificar o acordo a tempo de evitar o salto no desconhecido — ou queda no precipício — no início de 2021, quando o Reino Unido ficará formalmente fora do mercado único europeu e as relações comerciais entre os dois parceiros passarem a reger-se pelas regras comuns da organização Mundial de Comércio.

E antes que alguém lembre que a figura jurídica da “vigência provisória” permite que um acordo possa começar a valer antes da obrigatória ratificação do Parlamento, os presidentes dos grupos políticos referem o compromisso assumido no início do mandato desta Comissão Europeia, de que mesmo nesses casos, os parlamentares tenham oportunidade de confirmar o seu consentimento antes da aplicação provisória.

Os eurodeputados garantem que querem evitar “os impactos disruptivos de um potencial desfecho sem acordo, e por isso pedem à Comissão que lhes faça chegar “com a maior antecedência possível”, qualquer rascunho do texto que as duas equipas estão ainda a negociar — juntamente com um “relatório completo” da implementação de todas as disposições fixadas no acordo de saída do Reino Unido da UE, incluindo do protocolo da Irlanda. “A ratificação de qualquer acordo depende disso”, sublinham.