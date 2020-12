Vacinação contra covid-19 vai começar entre 27 e 29 de Dezembro em toda a UE

A vacinação contra a covid-19 vai começar a partir de 27 de Dezembro em todos os Estados-membros da União Europeia, confirmou esta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia através de uma mensagem publicada no Twitter. “É o momento da Europa. A 27, 28 e 29 de Dezembro, a vacinação terá início em toda a UE”, revelou Ursula von der Leyen.

Momentos antes, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, já tinha avançado com datas semelhantes para o início da inoculação nos 27 países da União Europeia. “Se a aprovação chegar na data planeada, na Alemanha vamos começar a 27 de Dezembro. Os outros países da UE querem começar a partir de 27 de Dezembro”, disse o ministro antes de um encontro online com a chanceler, Angela Merkel, e com executivos da fabricante alemã de vacinas BioNTech que, em conjunto com a Pfizer, desenvolveu a vacina que deverá ser a primeira a ser aprovada em território europeu.

Esta terça-feira, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou que ia antecipar a reunião para a aprovação da vacina da Pfizer, que estava prevista para 29 de Dezembro, para o dia 21.

O anúncio surgiu depois das pressões intensas por parte do Governo alemão para que o processo fosse acelerado e para que estivesse concluído antes do Natal. “O comité irá concluir a sua avaliação o mais cedo possível e apenas quando os dados sobre a qualidade, segurança e eficácia da vacina forem suficientemente robustos e completos para determinar se os benefícios da vacina superam os seus riscos”, diz a EMA em comunicado.

Depois desta luz verde do regulador europeu, é a vez de a Comissão Europeia “acelerar o seu processo de tomada de decisão com vista a conceder uma autorização condicional de introdução no mercado válida em todos os Estados-membros da UE e do Espaço Económico Europeu no prazo de dias”.

Normalmente, o executivo segue o conselho da EMA e, se assim for, a vacina da Pfizer poderá receber a autorização de emergência já a 23 de Dezembro, dando alguns dias a cada país para que ponha em marcha a sua estratégia de vacinação.

Esta quarta-feira, ouvido no Parlamento, Francisco Ramos, coordenador da taskforce que elaborou o plano de vacinação, garantiu que Portugal está preparado para começar mal as primeiras doses cheguem. O Governo está a também a preparar uma campanha de sensibilização para a importância da vacina, mas esta será voluntária e quem a recusar “deve ser respeitado”.

Vários países, entre estes os EUA, o Reino Unido e o Canadá, já aprovaram a vacina da Pfizer/BioNTech e já iniciaram as campanhas de vacinação.