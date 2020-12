Macron diagnosticado com covid-19. Esteve com Costa na quarta-feira

O Presidente francês, Emmanuel Macron, foi diagnosticado com infecção pelo novo coronavírus, confirmou esta quinta-feira o Palácio do Eliseu.

“O Presidente da República foi diagnosticado positivo para a covid-19 hoje”, afirmou o gabinete de Macron em comunicado. “Este diagnóstico foi feito após um teste de PCR realizado no início dos primeiros sintomas”, acrescentou.

A presidência disse ainda que Macron irá estar em isolamento durante os próximos sete dias, mas “continuará a trabalhar e a assegurar as suas actividades à distância”.

Macron reuniu-se esta quarta-feira com o primeiro-ministro português, António Costa, que viajou para Paris para um almoço de trabalho com o Presidente francês. O encontro ocorreu no Palácio do Eliseu e o principal tema em cima da mesa foi a preparação da presidência portuguesa da União Europeia.