Biden escolhe primeira mulher nativa-americana para secretária do Interior

Deb Haaland é congressista do Novo México e vai herdar um pasta historicamente prejudicial para os direitos dos povos indígenas dos EUA.

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu a congressista Deb Haaland para o cargo de secretária do Interior na sua Administração, avançam esta quinta-feira a Reuters, o Washington Post e o New York Times.

A escolha é histórica, uma vez que será a primeira vez que uma mulher representante dos povos nativos americanos é conduzida à liderança de um departamento do Governo norte-americano.

É também uma escolha simbólica para os povos indígenas da América do Norte, que desde a chegada dos europeus ao continente raramente experimentaram mais que sofrimento pelas decisões do Departamento do Interior.

Congressista eleita pelo estado do Novo México, Haaland já era apontada há várias semanas como o nome mais forte para o cargo do Interior na equipa de Biden – vencedor das eleições presidenciais de Novembro e que tomará posse no dia 20 de Janeiro.

Numa entrevista recente à Reuters, Haaland defendeu a expansão da produção de energias renováveis em território federal – cerca de 20% do território dos EUA – e o maior contributo do Governo na luta contra as alterações climáticas.

Também sublinhou a necessidade de reverter as políticas de Donald Trump de impulsionamento da produção de combustíveis fósseis.