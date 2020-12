Saint Laurent monta desfile Primavera/Verão no coração do deserto

O mundo quer distância e Anthony Vaccarello encontrou o melhor sítio para a respeitar: apresentou as suas propostas para a próxima estação Primavera/Verão no deserto.

A imensidão das dunas de um deserto serviu de cenário à apresentação da colecção da Saint Laurent, intitulada I Wish You Were Here (gostava que aqui estivessem, numa tradução literal).

“O deserto, para mim, simboliza aquele desejo de serenidade, de espaço aberto, de um ritmo mais lento”, disse o designer Anthony Vaccarello, citado pela revista L’Officiel. Aliás, o respeito pelo tempo tem sido uma das batalhas de Vaccarello, que assumiu a criação da Saint Laurent em 2016. Este ano, o director artístico anunciou que a casa irá optar por criar e apresentar as suas colecções ao seu ritmo e privilegiar “a relação com as pessoas e o quotidiano”.

A localização exacta não foi revelada, com a casa de moda parisiense apenas a desvendar que se tratou de um destino para o qual se podia viajar, mas as memórias do saharienne, o casaco-safari criado por Yves Saint Laurent ​que se viria a tornar um clássico do guarda-roupa contemporâneo, visíveis nas túnicas e casacos com bolsos, leva a crer que se tratou do deserto do Sara.

Mas Vaccarello foi resgatar mais coisas ao baú da casa Saint Laurent, como as peças em ouro de Claude Lalanne que, na década de 1960, adornaram as propostas do fundador. “Achei importante misturar essas peças com os coordenados de hoje”, disse à Business of Fashion, assumindo que “foi o toque final que tinha em mente para esta colecção”.

Toda a colecção é perpassada por uma sensação de simplicidade e suavidade. Seja em bege, a negro, vermelho ou com motivos florais, os tecidos a que Vaccarello recorreu não se esquecem de que a pandemia de covid-19 que se está a viver levou-nos a fazer das nossas casas o nosso mundo, com muita gente a trocar o guarda-roupa formal pelo conforto. Nem por isso se denota menos cuidado nos detalhes ou nos sinais de luxo, que chegam em forma de penas ou peles.

Nas propostas para a noite, num desfile iluminado por uma corrente de fogo, sobressaem os vestidos escuros que não se acanham nas transparências, mas também os dourados.