Nelson Évora escreve nas redes sociais #PraCegoVer

Nelson Évora imortalizou-se na história do desporto português ao conquistar o Ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em triplo salto, após ter-se sagrado, no ano anterior, campeão do mundo da modalidade. Agora volta a inscrever o seu nome na história, a das redes sociais, ao tornar os seus perfis inclusivos. O atleta passou a adicionar em todas as suas publicações digitais uma legenda específica para cegos.

Com a hashtag #PraCegoVer, o atleta olímpico faz uma descrição detalhada de todas as fotos e vídeos que publica, que pode ser reproduzida em aplicações de áudio próprias.

#PraCegoVer é um projecto inclusivo e educativo criado pela brasileira Patrícia Braille, especialista em acessibilidade para deficientes visuais, cegos ou de visão reduzida, e surgiu da sua necessidade de comunicar com os seus amigos cegos. O objectivo é chamar a atenção para a importância da inclusão digital, através da descrição detalhada daquilo que é publicado, como cores, tonalidades, elementos, ou acções observáveis, numa sequência lógica.