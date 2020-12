Dia 128: É possível garantir a imortalidade através de uma receita perfeita?

Ana, querida filha,

Acreditas que começo a hiperventilar sempre que vejo um anúncio da Bimbi ou de um daqueles sucedâneos que, dizem eles, permite fazer quatro refeições de uma vez?

Não estou a brincar, é mesmo um mal-estar físico verdadeiro. Como é genuína a irritação que sinto perante a catadupa de publicidade que tem cozinhas e famílias e amigos sentados a mesas sobrelotadas de comida...

Não consigo perceber como é que ao fim destes meses de sucessivos confinamentos e quarentenas há ainda alguém que suporte entrar na sua própria cozinha. Seja para fazer mais um almoço e jantar, seja — imagina a gravidade dos meus sintomas — para comer. Sabes como detesto a obrigação de refeições de faca e garfo e de passar muito tempo sentada à mesa, preferindo mil vezes abrir o frigorífico e comer um iogurte ou trocar o bife por uma bola de Berlim, mas estes confinamentos em família, mesmo a dois, tornam-no impossível. E como podemos não agradecer se há alguém que cozinha para nós, e nos oferece um almoço e um jantar delicioso, pronto a comer, sem termos descascado uma batata? Não podemos. E, no entanto, sinto-me como aqueles adolescentes insuportáveis que quando os chamam para a mesa, respondem com um insolente “Já vou!!!!”, desprezando o esforço de quem deu o melhor de si para lhes preparar uma refeição — desculpa fiz isso contigo, ainda no outro dia, quando cozinhaste (em minha própria casa!) um almoço óptimo. É só mimo ou má-criação, ou será que tanto eu, como eles, interpretamos esta convocatória para a mesa como uma tentativa de nos controlarem, como uma chantagem emocional?

E o pior é a culpa que lhe vem associada — quando a maioria das mulheres em Portugal, dizem-no as estatísticas, são autênticas escravas da cozinha, como é que uma mulher se pode queixar que os outros cozinhem para ela? Assunto para um ano no divã, sem sombra de dúvida.

Mas a verdade é que sempre que oiço os “especialistas” a dizer que conseguem avaliar a “saúde” de uma família pelo facto de jantarem, ou não, todos juntos; sempre que escuto as pessoas a endeusarem a mesa como o único lugar onde as pessoas “conversam” e partilham as suas histórias, fico com pele de galinha. Ana, se a mesa for condição indispensável para avaliar da funcionalidade das relações de pais e filhos, então desculpa, porque isso significa que és vítima de um maltrato gigantesco. Felizmente tenho a ilusão de que é mais uma daqueles modelos culturais em que nos querem enfiar, porque acho que, por exemplo, cada uma das nossas cartas pode valer tanto quanto um jantar.

Tenho de ir. Chamam-me para almoçar, grrr...

Querida Mãe,

Ui! Isso parece mesmo assunto para divã! Nunca me tinha passado pela cabeça que alguém sentisse uma chamada para a mesa “Como uma tentativa de nos controlarem, como uma chantagem emocional?”. Agora que fala nisso pode bem explicar as reacções dos meus filhos a esse chamamento. Mas concordo que estamos a viver numa época de total obsessão pela comida. Também já estou totalmente aversiva aos discursos sobre “comida saudável”, alimentos “detox”, aos avisos sobre os alimentos que nos “matam” e os que nos “salvam”, como se pudéssemos garantir a imortalidade através de uma receita perfeita.

Mais. Desespera-me o rótulo constante da comida que “dá prazer, mas é maléfica”, versus a comida que “não dá prazer, mas é virtuosa”, tudo isto acompanhado do discurso de que se nos der prazer, então temos de compensar esse pecado — como se fosse a transgressão que trouxesse o prazer. A culpa, a rigidez, faz parecer uma nova religião.

Espere, mãe, falta-me falar na ligação da alimentação com o corpo, o peso, as formas que se têm ou deixam de ter, que resulta tantas vezes numa obsessão. É claro que, como todos os extremismos, este discurso só cria aversões e contra-correntes radicais, sabe?, como aquelas pessoas que ameaçam trocar um bife por uma bola de Berlim!

E tal como não acredito que o que comemos (dentro da razoabilidade) define quem somos e toda a nossa vida (embora confesse que desconfie à partida de alguém que não gosta de pipocas), também o onde comemos me parece bastante irrelevante. Talvez por ter tido uma mãe negligente (!) ou então por ter tido uma mãe que sabia que tínhamos pontos de contacto suficientemente fortes e consistentes para sobreviver a refeições menos tradicionais. Para que saiba, estou a perpetuar muitas dessas tradições. Às vezes jantamos juntos. Outras vezes despacho os miúdos para depois podermos comer em casal. Às vezes, como sozinha antes de todos porque sei que fico insuportável quando tenho fome. Dito tudo isto confesso que tenho saudades de um jantar entre amigos e família sem miúdos a interromper, em que se partilham histórias e gargalhadas. Já agora não partilho da sua aversão à Bimbi ou equivalentes, porque quanto menos depender de mim o resultado final de uma receita, mais provável é o seu sucesso.

Beijinhos!

