A sandes de pernil mais famosa do Porto tem casa nova, o velho Café Progresso

A Casa Guedes tem nova morada na Baixa: abriu no espaço do “café mais antigo do Porto”, junto à praça de Carlos Alberto. Com esplanada e um regresso às origens. E cachorrinhos.

Conhecida pela sandes de pernil mais famosa do Porto, a Casa Guedes inaugurou o novo espaço no dia 9 de Dezembro. Fica no antigo Café Progresso, encerrado em 2018, na Rua Actor João Guedes, junto à Praça de Carlos Alberto. Situada num edifício de três andares e com esplanada, tem a capacidade de sentar à mesa 60 pessoas no exterior e 60 pessoas no interior do espaço.

“Já estávamos à procura de um local para expansão e, um dia, vimos que o antigo café Progresso estava para arrendar e fomos decisivos. Numa semana fechámos o contrato. Achamos este espaço perfeito para o que queríamos, até porque tem um ambiente nocturno muito grande e hotéis à volta”, diz Leonardo Bevilacqua, sócio-gerente, à Fugas.

Foto Nelson Garrido

Na ementa mantém-se o que há nas outras duas casas, como a clássica sandes de pernil (3,90€), mas também há uma aparente novidade: os cachorrinhos (simples, 3,90€, e especial, 5,90€). “É um produto que faz parte da essência da Casa Guedes. Em 1987, os antigos proprietários já vendiam esse produto”, explica Vinícius Fraga, também sócio-gerente, acrescentando que decidiram “resgatar esse passado”. As francesinhas que pode comer na Casa Guedes Rooftop também estão neste espaço, assim como a Burguesinha, a francesinha de hambúrguer.

O café de saco que havia no Café Progresso é mantido. Além disso, está “a ser estudada uma possibilidade de ter uma ementa específica para o pequeno-almoço, com tostas e coisas simples”, acrescenta Vinícius.

Foto Nelson Garrido

Abrir mais uma casa veio na sequência da ideia de “diluir os 60 funcionários” que estavam nas outras duas casas. “Não contratamos, mas também não demitimos. Mantivemos os postos de trabalho”, esclarece.

Fazem take-away e delivery. “Estamos surpreendidos com o take-away, porque muitas pessoas passam e pedem para levar. Aqui há um pouco mais do que nas outras casas”, assegura Vinícius.

Foto Nelson Garrido

Por enquanto, o novo espaço vai funcionar a partir das 11h até às 22h30. “A nossa estratégia é conseguir ficar aberto até às 4 da manhã, para poder atender o público da noite”, adianta.

Este local foi arrendado, em Agosto deste ano, à sociedade luso-brasileira da Casa Guedes por Vasco Mourão. A inauguração do Café Progresso aconteceu em 1899. Em 2017, foi remodelado com nova gerência e fechou no Natal de 2018. Posteriormente, foi adquirido pelo grupo José Avillez para abrir o Cafeína Downton, o que não chegou a acontecer.