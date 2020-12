Covid-19: Gouveia oferece entregas em casa para apoiar restaurantes e taxistas

O município de Gouveia, no distrito da Guarda, vai promover nos próximos três fins-de-semana um programa de entregas ao domicílio para apoiar os restaurantes e os taxistas do concelho.

Segundo a autarquia presidida por Luís Tadeu, a iniciativa “Gouveia Entrega” contempla “um serviço de entrega ao domicílio de refeições confeccionadas pela restauração local e entregue pelos motoristas de táxi do concelho”.

A iniciativa da Câmara Municipal de Gouveia, que conta com a adesão de 19 empresários da restauração e dos motoristas de táxi locais, "não terá custos de transporte para os utilizadores".

O serviço “irá funcionar durante os fins-de-semana de 19, 20, 26 e 27 de Dezembro e 2 e 3 de Janeiro (sábados e domingos), em todas as freguesias do concelho”, refere a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, quem estiver interessado em beneficiar do programa de entregas de refeições ao domicílio “bastará contactar o restaurante no qual deseja fazer o seu pedido, escolher a sua refeição e fornecer a morada de entrega”.

A encomenda será entregue em casa por um motorista de táxi e o cliente “apenas terá de pagar o valor da refeição ao taxista, uma vez que o custo do transporte será posteriormente assumido pela autarquia”.

A Câmara Municipal de Gouveia, na Serra da Estrela, justifica o lançamento do programa atendendo às medidas do estado de emergência aplicáveis aos municípios considerados de nível de risco muito elevado de contágio com covid-19 e as suas "fortes implicações” na actividade do sector da restauração.

A iniciativa também é justificada “tendo em conta os efeitos das medidas restritivas à circulação de pessoas no sector dos transportes particulares de passageiros” e pela “necessidade de promover um dever geral de recolhimento dos cidadãos, sobretudo durante os períodos de fim-de-semana”.

A lista de restaurantes aderentes pode ser consultada no site da câmara.