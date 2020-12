Um em cada três alojamentos turísticos não teve hóspedes em Outubro

Pouco mais de um milhão de hóspedes e 2,3 milhões de dormidas. O mês de Outubro voltou a intensificar as quebras registadas pelo sector do alojamento turístico que, de acordo com o Instituto nacional de Estatística, fechou o mês de Outubro a desenhar quebras de 59,7% no número de hóspedes e 63,3% no número de dormidas (intensificando os valores registados em Setembro, de -53,0% e -53,4%, pela mesma ordem).

De acordo com o INE, cerca de 32,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes durante o mês de Outubro. Em Setembro, 25,9% dos alojamentos não tiveram actividade.

Os prejuízos neste sector de actividade continuam a avolumar-se. Os proveitos conseguidos durante o mês de Outubro ficaram-se pelos 126,2 milhões de euros, o que em termos homólogos representa uma quebra de 67,7%. No mês de Setembro as quebras nos proveitos tinham sido de 59,1%

De acordo com os dados divulgados pelo INE, a hotelaria é o segmento com maior peso na actividade (79,1% do total) e é também um dos que teve a queda mais acentuada, com uma diminuição de 65,3% das dormidas. As quebras na hotelaria só foram ultrapassadas pelas dormidas em hostels, que registaram uma diminuição de 67,1% em Outubro. Nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 16,1% do total), as dormidas decresceram 58,2% e só no turismo no espaço rural e de habitação (com quota de 4,8%) é que as quebras não foram tão expressivas, ao recuarem 24,6%.

As estadias de residentes nacionais, que têm um peso de 63,9% no total de dormidas, atingiram 1,4 milhões e decresceram 20,2% (-11,0% em Setembro). A região do Algarve foi a única a registar variações positivas mas apenas no indicador que mede o número de dormidas de residentes e que cresceu 3,7% no mês de Outubro, “o que poderá ter estado relacionado com a realização de um evento desportivo neste mês na região”, refere o INE, numa alusão ao campeonato Mundial de Formula 1 que teve lugar em Portimão.