Redução do valor dos imóveis entre os maiores riscos para os bancos

Relatório de Estabilidade Financeira de Dezembro alerta para o aumento do endividamento decorrente do impacto da pandemia de covid-19.

Com a pandemia de covid-19, “o sector bancário assumiu uma função central no financiamento do sector não financeiro” e “o aumento do endividamento foi uma consequência natural, mas não sem riscos”, refere o Banco de Portugal (BdP) no Relatório de Estabilidade Financeira de Dezembro, que prevê um aumento do crédito de risco, os designados NPL (em inglês, non-performing loan).

E são vários os riscos ou vulnerabilidades elencados pela instituição liderada por Mário Centeno para os tempos mais próximos, com destaque para “as reduções abruptas e significativas de valor em activos financeiros, face a potenciais episódios de volatilidade extrema nos mercados financeiros”, e para “uma correcção em baixa dos preços do imobiliário residencial”.Já “o menor dinamismo no mercado imobiliário comercial em Portugal, no período que antecedeu a pandemia, limita a acumulação de vulnerabilidades”.

O relatório, divulgado esta quinta-feira, alerta ainda para o risco de “agravamento da dívida das empresas, podendo pressionar a sua solvabilidade”, a que se junta “o endividamento dos particulares e das administrações públicas no médio prazo”.

As perspectivas de rendibilidade para o sector financeiro "é baixa”, condicionada “pelo ambiente de taxas de juro muito reduzidas, pelas expectativas de materialização do risco de crédito e pelos desafios trazidos por novos intervenientes na actividade de intermediação financeira”, refere o documento.