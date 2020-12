É oficial: o Open da Austrália começa a 8 de Fevereiro

A pandemia e o consequente adiamento do Open da Austrália para 8 de Fevereiro condicionou todo o calendário tenístico para o começo de 2021. No que diz respeito ao circuito masculino, a ATP divulgou a programação para as semanas que antecedem a primeira prova do Grand Slam do ano e o Tour, que habitualmente se iniciava com torneios no hemisfério sul, vai partir de locais diferentes: Delray Beach (EUA) e Antalya (Turquia), entre 5 e 13 de Janeiro. Paralelamente, entre 10 e 13 de Janeiro, vai decorrer em Doha (Qatar), o qualifying para o Open australiano.

“A Austrália teve um papel muito importante porque impôs medidas restritivas de quarentena e o Open foi adiado de modo a permitir que os jogadores cheguem 14 dias antes. A mudança do qualifying para Doha faz com que os tenistas cheguem muito cedo a Melbourne, onde irá realizar-se dois torneios ATP 250 e também a ATP Cup”, explicou João Zilhão, director do Millennium Estoril Open.

Os tenistas e respectiva entourage – no máximo de dois acompanhantes para os que entrarem directamente nos quadros de singulares; apenas um para os restantes – estão autorizados a aterrar na cidade australiana a 14 e 15 de Janeiro, onde será criada uma “bolha”, composta pelo complexo de Melbourne Park e os hotéis. Após uma quarentena de 14 dias, durante a qual os jogadores serão submetidos a vários testes ao covid-19 e só poderão ausentar-se do hotel durante cinco horas por dia.

Na semana de 31 de Janeiro, realizam-se simultaneamente nos courts de Melbourne Park, dois torneios ATP 250, bem como a ATP Cup, competição que nesta segunda edição irá contar com selecções de 12 países – um pouco como aconteceu no final de Agosto, com a deslocação do torneio de Cincinnatti para o Billie Jean King Tennis Center de Nova Iorque, onde, na semana seguinte, teve lugar o Open dos EUA.

“É triste haver torneios cancelados, mas o vírus está muito activo em muitas partes do mundo. Convém sublinhar que o ATP é o organismo desportivo com mais informação devido à sua cobertura geográfica e temporal, sempre a receber informações, de jogadores e organizações, dos quatro cantos do mundo. Não há circuito mais global”, frisou Zilhão.

O calendário pós Open da Austrália, deverá ser anunciado em breve, embora o ATP já tenha manifestado o desejo de manter inalterada a programação a partir de Abril. “Não querem mexer em nada a partir da 14.ª semana do ano, quando começa a época de terra batida. O Millennium Estoril Open está a ser planeado para a data prevista [24 de Abril a 2 de Maio], sob o mote ‘Comeback’, com o regresso de tudo o que o ténis significa. Estão a ser trabalhados vários cenários quanto à afluência de público e de acordo com todas as medidas de segurança e regras impostas pela ATP, DGS e IPDJ. Estamos em sintonia com todos”, disse o director do torneio português do ATP Tour.