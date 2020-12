Primeiro capítulo de Não dá para Ficar Parado – Música Afro-Portuguesa, celebração, conflito e esperança

Já chegou às livrarias o novo livro de Vítor Belanciano, o jornalista, crítico de música e cronista do PÚBLICO. Não dá para Ficar Parado , numa edição Afrontamento, surge no contexto do projecto de investigação Memoirs , que tem reflectido sobre o impacto, na Europa actual, da transferência de memórias do fim do colonialismo nas suas múltiplas dimensões.

A música como lugar de experimentação social. Em 1994, Lisboa era Capital Europeia da Cultura. Mário Soares, então Presidente da República, organizava o polémico congresso Portugal? Que Futuro?, enquanto o primeiro-ministro Cavaco Silva partia numa famosa viagem a um local até aí desconhecido para a maior parte dos portugueses – Pulo do Lobo, margens do Guadiana.

Esse foi também o ano em que a cultura hip-hop ganhou visibilidade em Portugal, passando definitivamente das ruas dos bairros das periferias de Lisboa, para os lares dos portugueses, via televisão. Sérgio Matsinhe (Maputo, 1971), português de ascendência moçambicana, mais conhecido por General D, que havia sido o primeiro rapper a assinar um contrato discográfico, lança o disco PortuKkkal É Um Erro.

De repente, Portugal, que tinha uma auto-imagem de país integrador, de brandos costumes, pacificado com o seu passado colonial, era confrontado com o desejo de visibilidade da segunda geração afrodescendente, que se expressava através do rap. Para muita gente constituiu talvez o primeiro contacto com um negro que afirmava na TV que a exclusão, a desigualdade de oportunidades e o racismo eram uma realidade com as quais se confrontavam.

O que tinham para dizer não era entendido. Não surpreende que, depois de alguns discos e de estimular um discurso sociopolítico, General D, que se havia transformado no rosto do rap em Portugal, se tenha isolado, desiludido e partido em périplo por vários países. Durante mais de 15 anos perdeu-se-lhe o rasto. Tornou-se num mito. Em 2014, então com 42 anos, fui encontrá-lo em Londres.

E era explícito. Quando olhava para trás dizia que possivelmente havia sido tudo rápido de mais. Ele fora surpreendido pelo impacto que o seu discurso de consciência social e política havia despoletado na sociedade portuguesa, embora também reconhecesse que lhe faltava nessa altura alguma maturidade para lidar com o embate.

“A geração dos meus pais, a primeira geração afrodescendente, havia sido cuidadosa. Não queria dar nas vistas. Não exigiam grandes direitos políticos, económicos, sociais. A minha geração, não. O rap foi o veículo dessa rebelião. As pessoas não estavam habituadas a ver um negro a falar de segregação e dizer coisas de forma directa, mostrando o que sentia”. O país não estava preparado para ele. E ele não sabia como administrar a reacção do país, mas foi talvez o activista da sua geração que teve o entendimento de como o rap poderia funcionar como instrumento de construção das relações e representações sociais que emergiam no Portugal pós-colonial.

Hoje, felizmente, há muito mais agentes artísticos com visibilidade e vozes activas, capazes de reflectir e interrogar a memória colonial, e o pós-colonialismo, mas estamos longe de ter encontrado um caminho, ou uma narrativa, que seja capaz de fazer sentido a uma maioria. Ontem, como hoje, sente-se que continua quase tudo por construir, apesar de os vazios que General D vivenciou serem outros.

Hoje convivem lado a lado a narrativa da Lisboa pós-colonial, intercultural, agregadora, com ginga, capaz de dançar com as diferenças e criar novas linguagens, imaginários e experiências, da qual fazem parte segundas e terceiras gerações portuguesas afrodescendentes, como também se criam novas resistências e conflitualidades. Há uma clara dificuldade em revisitar memórias e reconstruí-las, um facto ainda mais visível quanto mais as novas gerações afrodescendentes vão tendo cada vez mais voz e representação.

Uma coisa é certa, este momento de grande questionamento veio para ficar. Não é um acontecimento. É um processo. De um lado temos quem perceba que novas camadas de saber sobre um mesmo acontecimento, ou período histórico, adicionam entendimento. E do outro quem vislumbre nesse gesto uma ameaça, como se outras formas de compreensão da realidade de um passado, que é presente, não fossem possíveis. O desafio é, por isso, duplo. Valorizem-se as potencialidades, sem esquecer as conflitualidades e lacunas, para uma vida colectiva mais revitalizante, com menos cicatrizes e subgrupos marginalizados. É esse o caminho que falta cumprir.

E do qual já não é possível escapar. Não existe nenhum país com passado colonial que não o tenha entendido já. Ninguém sabe como será o futuro, mas não custa perceber que não será muito diferente do presente, com cidades e países cada vez mais cheios de pessoas com diferenças, obrigadas a contactar e a coabitar entre si.

Haverá sempre quem prefira isolar-se da desarrumação que torna a vida urbana inesperada, mas também audaciosa e desconcertante, e ficar recluso de uma ideia vaga de segurança. Mas mesmo assim, inevitavelmente, terá que conectar-se com desconhecidos, de diferentes condições económicas, costumes, origens, sotaques e experiências. Podemos procurar apenas a semelhança no meio do mar da diferença, mas ao fazê-lo privamo-nos de entender, negociar e experimentar, como acontece num espaço de diversidade. Onde há seres humanos que se esforçam por comunicar com outros – apesar das diferenças – a vida social pode ser mais salutar.

No meio de todas estas dinâmicas, a música. Uma música que nunca foi apenas música. É também experiência social. É lugar de debates e confronto de ideias. É cultura e maneiras de pensar. É uma das formas mais arcaicas de atribuir identidade. Não surpreende que, em diferentes épocas, tenha estado conectada com movimentos sociais e políticos e com formas alternativas de existir. Foi central na emergência da cultura jovem nos anos 1950. Foi decisiva nos movimentos contraculturais dos 1960. Foi a mola impulsionadora do movimento punk dos anos 1970. Foi espelho reflector de discursos sobre identidades sociais, através da cultura hip-hop, da música disco ou da cultura da música de dança nos anos 1980 e 1990, e escaparate de diversas causas sociais, dos anos 2000 até à actualidade.

Para muitos é através da música que se parece materializar o potencial para a expressão da solidariedade social ou da libertação pessoal. É um terreno onde se produzem novas e híbridas constelações, onde ideias, estilos, pessoas e tecnologias circulam e colidem numa escala e rapidez inimagináveis. Por vezes é excluída dos debates da esfera pública ou tratada com paternalismo, como algo que não merece ser levado a sério. No entanto, é, tantas vezes, essa aparente ausência de relevância que lhe é atribuída que permite que quase todos possamos imergir nela sem constrangimentos.

Nesse sentido, a música pode ser extremamente reveladora, estando profundamente ligada à maneira dos indivíduos pensarem, agirem e viverem, seja consigo próprios, seja na relação com a comunidade. O relevante contributo das segundas e terceiras gerações afrodescendentes, em Portugal, para um novo fervilhar criativo, através da música, ao mesmo tempo que nos permitem interrogar as auto-representações de Portugal, e as representações de Portugal no mundo, continua em grande parte por contar. Vamos a isso, recorrendo, na grande maioria, a entrevistas por mim efectuadas entre a primeira metade dos anos 2000 e a actualidade (identificadas, no final, nas referências), a maior parte na função de jornalista.