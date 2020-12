Morreu a cantora cabo-verdiana Celina Pereira

A cantora cabo-verdiana Celina Pereira morreu esta quinta-feira em Lisboa, onde residia, vítima de doença, confirmou à agência Lusa o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente.

Natural da ilha cabo-verdiana da Boavista, sobrinha de Aristides Pereira, primeiro Presidente de Cabo Verde, Celina Pereira viu o seu primeiro single Bobista, nha terra/Oh, boy! editado em 1979, mas só em 1986 lançou o primeiro disco Força di Cretcheu ("Força do Meu Amor"), com arranjos e direcção musical de Paulino Vieira, que inclui histórias e cantigas de roda, brincadeira, casamento e trabalho.

Seguiram-se depois Estória, Estória... No Arquipélago das Maravilhas (1990), Nós Tradição (1993), Harpejos e Gorjeios (1998) e Estória, Estória... do Tambor a Blimundo (2004). O seu último álbum, lançado em Abril do ano passado, intitulou-se Areias Mornas de Bubista.

Em 2003, Celina Pereira foi condecorada com a medalha de mérito (grau comendadora) pelo Presidente português, Jorge Sampaio, pelo seu trabalho na área da educação e da cultura cabo-verdiana.

Em 2014, foi galardoada com o Prémio Carreira na quarta edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA).