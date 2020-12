Que haveria de fazer fechado em casa um rapaz de 78 chamado Paul McCartney?

Parte 1: em 1970, quando McCartney anunciou que a sua estreia a solo estava a chegar e que era álbum gravado em casa, ou seja, criação lo-fi antes de o termo ter sido inventado, o mundo entrou em sobressalto. Não por causa da música do álbum, mas pelo seu anúncio conter, no comunicado em forma de entrevista enviado à imprensa, uma notícia bombástica: o fim dos Beatles. A crítica arrasou o disco e o público não lhe prestou muita atenção, mas a posteridade fez-lhe bem. McCartney é hoje visto como o segundo melhor álbum a solo de Paul. Um retrato diverso, sincero e desequilibrado, o que só aumenta o seu charme, de um músico a retrair-se em intimidade e criando sem filtros para se proteger das convulsões de um mundo, que fora o seu durante uma década, em colapso. No comunicado, convidado a descrever o álbum em poucas palavras, escolheu três, “lar, família, amor”.