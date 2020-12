Daniel Libeskind, autor do Museu Judaico de Berlim, vai projectar também o de Lisboa

O Museu Judaico de Lisboa, que estava previsto para Alfama, vai afinal ser construído em Pedrouços e o projecto será do arquitecto polaco-americano Daniel Libeskind (n. 1946), que já desenhou os museus judaicos de Berlim, São Francisco e Copenhaga, bem como memoriais do Holocausto nos Países Baixos, no Canadá e nos Estados Unidos, e ainda a reconversão do Ground Zero, em Nova Iorque.