Bitcoin atinge máximos históricos e é negociada acima dos 20 mil dólares

A bitcoin continua a valorizar e subiu esta quarta-feira acima dos 20 mil dólares, um novo máximo atingido numa altura em que a criptomoeda atravessa o melhor momento desde 2017, quando chegou a ser negociada a mais de 19.500 dólares antes de cair a pique em 2018 e chegar a ser negociada na casa dos três mil dólares.

A criptomoeda mais conhecida do mundo ultrapassou de novo os 19 mil dólares, uma marca atingida em Novembro deste ano. A bitcoin estagnou nessa altura e chegou mesmo a descer dos 17 mil dólares, alimentando o receio de que se repetisse um colapso semelhante ao de 2018. Não passou de um susto, e a moeda está nesta altura a valer mais de 20.600 dólares (perto de 17 mil euros). Valorizou 7,2% nas últimas 24 horas, tendo aumentado 13,4% e perto de 190% desde 1 de Janeiro – uma bitcoin valia na altura perto de 7200 dólares (6400 euros).

O ano de 2020 tem sido forte para as moedas digitais, em especial para a bitcoin. A criptomoeda tem sido aposta de nomes de relevo do mundo do investimento na criptomoeda, contribuindo para o crescimento num ano marcado pela pandemia. Os investidores são atraídos pelo potencial de ganhos rápidos, pela resistência à inflação e pela expectativa de que a bitcoin se venha a tornar um método de pagamento corrente. Um aumento que é, por isso, sustentável, ao contrário do que se verificou em 2017: os defensores da bitcoin defendem que desta vez o crescimento é sustentado por compras institucionais e não devido a especulação de mercado.

“Temos assistido a uma mudança significativa na demografia das pessoas interessadas em moedas digitais. Já não é uma área exclusiva a programadores e defensores de tecnologias financeiras”, disse à CNBC Yoni Assia, director-executivo e co-fundador da plataforma de investimento online eToro.

Outras criptomoedas mais pequenas, como a ethereum ou a XRP, também acompanharam a subida com ganhos de 6,1% e 8,8%, respectivamente, alavancados em grande parte pelos mercados dos Estados Unidos e da Ásia Oriental, à semelhança da bitcoin.

O aumento verificado nos últimos meses também reacendeu o interesse de vários serviços online na bitcoin. A PayPal, por exemplo, anunciou em Outubro uma nova funcionalidade que permite aos seus utilizadores negociar criptomoedas.