Veja aqui como vai evoluir a pandemia em Portugal

Como é que a pandemia da covid-19 vai evoluir em Portugal nos próximos sete dias? As previsões, actualizadas diariamente, podem ser consultadas nesta página que o PÚBLICO elaborou com base no trabalho estatístico do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

Covid-19: previsão da evolução nos próximos sete dias fornece previsões nacionais e regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) quanto ao número de casos notificados, óbitos, internamentos e doentes em unidades de cuidados intensivos esperados durante um prazo de sete dias. É possível também aceder aos dados das semanas anteriores e perceber as tendências de evolução da pandemia.

Este é o segundo projecto a juntar o PÚBLICO e o ISPUP, o jornalismo e a academia, na intenção comum de fornecer informação da maior utilidade para que os leitores possam estar a par, em tempo real, do que pode ser a evolução da covid-19 em Portugal continental.

No anterior projecto, Diários de uma Pandemia, no qual também participou o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, os leitores do PÚBLICO foram convidados a registar-se numa plataforma acessível no site do jornal ou em diariosdeumapandemia.inesctec.pt, para poderem responder a inquéritos diários criados pelos cientistas do ISPUP, com estrita confidencialidade e destinadas em exclusivo a tratamento científico.