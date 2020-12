Vacina contra a covid-19 será voluntária. E a sua administração só mobilizará 20% dos enfermeiros

A administração da vacina contra a covid-19 não deverá envolver mais do que 20% dos enfermeiros dos centros de saúde, pelo que a actividade relacionada com os doentes sem covid-19 não será afectada. A garantia foi dada esta manhã pelo coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, durante a audição na comissão de saúde da Assembleia da República.

“As normas de administração serão divulgadas esta semana, os consumíveis [seringas, agulhas…] estão previstos e a segurança do processo está assegurada pelas nossas forças de segurança”, asseverou Francisco Ramos. E, numa altura em que, segundo uma sondagem da Universidade Católica, apenas 61% dos portugueses se declaram disponíveis para serem vacinados assim que for possível, aquele responsável adiantou que está a ser preparada uma campanha capaz de “reforçar a confiança dos portugueses na vacina”.

O responsável relembrou ainda que a vacina será voluntária. “Acho que seria um enorme erro torná-la obrigatória, com todas as consequências sociais, sociológicas e psicológicas que isso acarretaria. Temos 40 anos de experiência do Plano Nacional de Vacinação, que é uma jóia da coroa do nosso SNS, que funciona muito bem e que tem como característica não ser obrigatória, mas voluntária”, justificou Ramos, para garantir: “Quem recusar tomar a vacina deve ser respeitado, seja profissional de saúde ou seja quem for”. De resto, aquele responsável diz sentir-se tranquilo pelo facto de serem menos de 10% os portugueses que recusam tomar a vacina. “Esses números são animadores, nomeadamente quando nos comparamos com outros países.”

Sem precisar quantas vacinas entrarão por mês em Portugal, Francisco Ramos reconheceu que Portugal teve esta semana “uma má notícia” da Pfizer-BioNTech, que, afinal, vai reduzir em cerca de 20% a quantidade que estava prevista que fosse entregue no primeiro trimestre. “Tanto quanto sei, este incumprimento ocorre a nível europeu”, enfatizou.

E, porque “seria intolerável existirem vacinas em Portugal e não serem utilizadas de imediato”, o coordenador deste plano garantiu que a cadeia de distribuição está montada e pronta a ser accionada assim que a vacina chegue aos três pontos previstos de entrega em Portugal – um no continente e os restantes nos Açores e na Madeira.

A distribuição não será feita pelas Forças Armadas, mas “através de organizações e por instrumentos certificados e licenciados para a distribuição de medicamentos”. Quanto à cadeia de frio, Francisco Ramos esclareceu que o armazenamento a 70 graus negativos é requerido apenas nos locais de entrega e armazenamento das diferentes doses das vacinas. Estas, segundo disse, podem ser guardadas nesses pontos centrais durante seis meses e poderão, depois de sair, permanecer durante 30 dias nas caixas térmicas que são fornecidas pelo fabricante.

“Depois de abertas as caixas, há cinco dias para serem administradas as vacinas que contêm e aí as condições de conservação exigidas são frigoríficos semelhantes aos frigoríficos domésticos”, disse, para sublinhar que o importante é que “a cadeia de distribuição seja ágil para que as vacinas não andem a passear por Portugal, mas que saiam do seu ponto de armazenamento para o seu destino e sejam administradas rapidamente às pessoas.

Garantindo que o trabalho de identificação dos doentes com mais de 50 anos de idade e patologias de maior risco (que integram os grupos prioritários, a par dos profissionais de saúde, os idosos e funcionários dos lares) “já está a ser feito”, Francisco Ramos esclareceu que as pessoas ainda não começaram a ser chamadas porque “não houve ainda nenhuma certeza” quanto à data de chegada das vacinas.

E insistiu na ideia de que não será por falta de capacidade de resposta dos centros de saúde que a vacina deixará de ser administrada atempadamente, a um ritmo de 50 mil inoculações diárias “e sem prejudicar a actividade não relacionada com a covid”.