Covid-19 em Portugal: 4720 infectados, 82 óbitos, mas doentes em cuidados intensivos baixam para números de Novembro

Apesar do aumento do número de casos, o boletim epidemiológico diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) mostra nova diminuição no total de doentes internados e pacientes em unidades de cuidados intensivos. Neste segundo indicador, que diz respeito aos casos de infecção mais graves, o número registado esta quarta-feira (486) é o mais baixo desde o dia 21 de Novembro, quando se totalizavam 485 doentes nestas unidades.

Também o número de internamentos voltou a sofrer nova diminuição, sendo agora 3181 os doentes a necessitarem de cuidados hospitalares, menos 25 do que no boletim divulgado na terça-feira.

Os dados mais recentes divulgados pela DGS mostram que Portugal registou na terça-feira mais 82 óbitos e 4720 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. No total, o país contabiliza 5815 mortes provocadas pelo novo coroavírus e 358.296 pessoas infectadas desde Março, mês em que se registaram os primeiros casos no país.

Recuperaram do vírus mais 3681 pessoas, contabilizando-se agora um total de 283.719 recuperados.

Quanto à distribuição dos novos casos, a região Norte, com 2182 infecções, reuniu 46,2% do total. As autoridades de saúde detectaram 840 novos no Centro (17,8%), enquanto Lisboa e Vale do Tejo somou 1375 novas infecções (29,1%). O Alentejo teve na terça-feira mais 177 infecções (3,8%), com o Algarve a ser a região com o valor mais baixo de novos caos, com 94 infecções (2,0%).

Nos arquipélagos, onde não se registaram óbitos na terça-feira, a Madeira teve 16 novos casos de covid-19 (0,3%) e os Açores registou 36 (0,8%).

As autoridades de saúde verificaram três óbitos de pessoas entre os 40 e os 49 anos, com a morte de dois homens e uma mulher nesta faixa etária na terça-feira. Tal como aconteceu com o número de novos casos, a região Norte teve também o maior número de mortes no último dia, com 35. Lisboa e Vale do Tejo registou 30, a região Centro 14, o Alentejo duas e o Algarve um único óbito.