PSD exige que Governo garanta todos os impostos na venda de barragens da EDP

O Grupo Parlementar do PSD quer saber se o Governo vai garantir que o Imposto do Selo decorrente da venda de seis barragens da EDP no Douro aos franceses da Engie “será efectivamente pago como a lei prevê”. Temendo que a operação, no valor de 2,2 milhões de euros, possa ser alvo de planeamento fiscal, Adão e Silva e os restantes eleitos por Bragança e Vila Real exigem saber qual “será o valor do Imposto do Selo a cobrar e quais são os cálculos para a determinação do valor desse imposto para esta transacção”.

