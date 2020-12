Pinto da Costa apoia Ana Gomes nas presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes ganhou um apoio de peso. O Presidente do FC Porto, Pinto da Costa, já decidiu quem vai apoiar nas eleições presidenciais de 24 de Janeiro. No dia 9, Pinto da Costa, que acompanhou a equipa do FC Porto à Grécia para o jogo com o Olympiakos, telefonou à ex-eurodeputada socialista antes do jogo para lhe dizer que a ia apoiar. Os dois trocaram breves palavras e ambos desejaram boa sorte um ao outro.

Nesse dia, a candidata, que pretende ocupar o espaço socialista, esteve no Porto para fazer contactos no âmbito da sua candidatura presidencial. Do programa fez parte, entre outras coisas, uma sessão de cumprimentos na Câmara do Porto, onde foi recebida pelo presidente, o independente Rui Moreira, com quem conversou sobre vários temas, designadamente sobre regionalização. O tema, que é caro quer a Rui Moreira quer a Pinto da Costa, seria mais tarde abordado numa entrevista ao Porto Canal (adquirido em 2015 pelo clube das Antas), na qual a magistrada defendeu a regionalização. Rapidamente a notícia chegou à Grécia e terá levado o presidente do clube portista a telefonar à candidata.

Depois do almoço com o presidente da Câmara do Porto, que contou também com o deputado socialista, Tiago Barbosa Ribeiro, que já declarou o seu apoio à candidata – que está na corrida das presidenciais sem o apoio do PS –, e com o director do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes, Ana Gomes esteve em Campanhã – a única junta gerida pelo PS no Porto – uma freguesia com fenómenos de exclusão social que a ex-europdeputada quis conhecer. O momento foi aproveitado pelo presidente da Junta de Freguesia, Ernesto Santos, para lhe declarar o seu apoio.

Na primeira semana de Dezembro a ex-eurodeputada também rumou ao Porto para recolher assinaturas para a sua candidatura à Presidência da República. Acompanhada por algumas pessoas do PS do Porto, que estão a ajudar na recolha de assinaturas, Ana Gomes esteve na Rua de Santa Catarina a dar a conhecer algumas das ideias fortes da sua candidatura e a falar com pessoas. Neste périplo pelo Norte, que a levou a alguns concelhos, a socialista recolheu o apoio do presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, Nuno Araújo, e da presidente da Câmara de Marco de Canaveses, Cristina Vieira.