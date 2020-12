Morreu o filho do líder histórico do CDS Adriano Moreira

Nuno Lima Mayer Moreira, membro do conselho de fiscalização do CDS, filho de Adriano Moreira, antigo líder do partido e irmão da deputada do PS Isabel Moreira, morreu esta tarde aos 47 anos de idade.

A causa da morte terá sido um enfarte, segundo fonte partidária. Só recentemente, em 2015, Nuno Moreira se filiou no CDS, partido que o pai liderou entre 1985 e 1988 (e interinamente de 1991 a 1992).

Nas eleições autárquicas de 2017, Nuno Moreira foi cabeça de lista para a Junta de Freguesia da Ajuda, em Lisboa, onde vivia, tendo sido eleito. Nas eleições legislativas de 2019, o autarca foi cabeça de lista por Bragança em homenagem ao pai, que é natural de Grijó.

“É um choque para todos”, disse ao PÚBLICO Diogo Moura, líder da concelhia do CDS de Lisboa, estrutura a que pertencia Nuno Moreira.

“Foi protagonista do nosso CDS-PP, um militante, dirigente e autarca a toda a prova, imbuído de uma energia e entrega contagiantes, que fizeram de nós maiores”, escreveu o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, numa mensagem em que expressou consternação, publicada na rede social Facebook.