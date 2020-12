Black Friday, Natal, carros e vacinas travam impacto do confinamento

O Parlamento vota nesta quinta-feira o sétimo estado de emergência por causa da crise sanitária, mas antes o Governo e os deputados reservam cerca de 30 minutos para debater o relatório sobre como foi o estado de emergência em vigor entre 24 de Novembro e 8 de Dezembro (o 5.º desde que a pandemia começou). Este período foi particularmente diferente: com dois feriados nas terças-feiras de 1 e 8 de Dezembro, o executivo adoptou medidas especiais com tolerância de ponto nas vésperas dos feriados. Além disso, nos concelhos com maior risco de propagação do coronavírus, os fins-de-semana foram de recolhimento às 13h, mais cedo do que as 23h dos restantes dias. O comércio fechou às 13h nos fins-de-semana e às 15h nos feriados.

Continuar a ler