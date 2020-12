O Fred e a Inês falam de coisas: aquele da análise musical de Natal

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“Happy middle of the week, flocos natalinos!

É Natal n’O Fred e a Inês. Merry Crysis! Confessamo-vos que não é fácil arranjar conteúdo de Natal ano após ano, por isso esta semana acabámos por fazer uma das coisas que gostamos mais de fazer e que, felizmente, é facilmente adaptável: uma análise musical de Natal, mas desta vez só com músicas em português.

Divertimo-nos mais do que estávamos à espera e podemos dizer que foi graças à Ágata. Beijo para ela.

Se deixámos passar um clássico e vocês estão indignados, por favor, let us know! Falem connosco pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.”

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.