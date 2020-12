Ser médico é, num sentido lato, ser um cientista. Mas a Medicina não é uma ciência exacta: é uma ciência aplicada e a sua aplicação é uma arte. Esta realidade incontornável é frequentemente omitida, porque uma das principais preocupações da Medicina é transmitir segurança – e a admissão da existência de uma certa probabilidade de errar não é das melhores armas para persuadir alguém seja do que for. Assim, quando se trata de um assunto médico, as constantes referências à exactidão da Ciência devem ser encaradas com cautela. Frequentemente, a certeza científica mais honesta que se pode ter sobre um determinado assunto é admitir que não há certeza científica.

Por seu lado, a Política também não é uma ciência. E a Política não se pode limitar a uma mera validação do que diz a Ciência – sobretudo nesta época em que ela tem ainda tantas incertezas. A Política não pode usar a Ciência como um álibi para os seus receios ou as suas falhas; tem de ser maior do que isso. Em qualquer época, mas sobretudo em tempos de crise, a Política tem de ser também uma arte: a arte de fazer opções. E nessas opções é fundamental existir sensibilidade e bom senso.

Na gestão da actual pandemia, tanto à escala global como entre nós, tem-se cometido um erro: na ânsia de querer transmitir segurança, os cientistas, bem como as autoridades que neles se escudam, têm evitado admitir incertezas, e dessa forma têm vindo a perder credibilidade porque desmentem amiúde o que antes afirmaram como certo. Em certa medida, as autoridades científicas e políticas têm optado por tratar as pessoas como se elas fossem incapazes de compreender a realidade. E a realidade é tão somente esta: um ano de uma doença nova é ainda um tempo manifestamente insuficiente para ter certezas absolutas sobre muitos dos aspectos dessa doença. Admiti-lo não é negacionismo: é uma evidência e é também prudência. Não é tolerável que a as autoridades políticas e científicas iludam essa realidade, e muito menos que tentem assacar antecipadamente às pessoas a culpa dos eventuais fracassos das medidas – encobrindo de forma conveniente a incerteza científica com que foram estabelecidas. Tudo isto tem contribuído para um progressivo extremar de posições no debate público, colocado num patamar de confronto que a ninguém esclarece, questionando-se mesmo a limitação da liberdade de expressão.

Cientificamente, não é nem será nunca possível saber o que teria acontecido se tivéssemos optado por mais ou menos confinamentos, por mais ou menos restrições, por mais ou menos regras. Nunca saberemos se isso teria tido um efeito igual, melhor ou pior. A vida, a História, é um contínuo de tempo no qual não é possível voltar atrás para experimentar o caminho alternativo. As opções podem ser mudadas a meio do caminho, mas as consequências de cada opção são definitivas e não podem ser desfeitas. Por isso mesmo, importa olhar para o que se passou nos últimos meses apenas para perceber o que não correu bem, de forma a fazer melhor daqui para a frente – pois a pandemia poderá durar ainda bastante tempo. E muito do que não correu bem nestes meses foi por falta de sensibilidade e de bom senso das autoridades.

Seria de bom senso tomar as medidas necessárias para proteger os mais vulneráveis à doença, tal como os idosos, pois a esmagadora maioria da mortalidade atingiu-os; os lares, abandonados ao improviso descoordenado e à falta de apoio clínico, contribuíram fortemente para isso. Também seria de bom senso ter apostado decididamente na abertura de novos espaços de tratamento logo desde Maio, de forma a estarem disponíveis para o previsível Outono; mas, na realidade, pouco foi feito, excepto os esforços louváveis com que cada hospital foi tentando colmatar as insuficiências. Pelo contrário, anunciar em Novembro a abertura de mais camas até Março deveria ser para o primeiro-ministro um motivo de profunda vergonha. A inércia que a esse nível se viveu nos meses de Verão foi incompreensível.

Seria da maior sensibilidade evitar que a população, sobretudo a mais desfavorecida, visse fortemente cerceado o acesso aos cuidados de saúde. A sobrecarga burocrática infligida aos profissionais dos cuidados de saúde primários, em campanhas de rastreamento e acompanhamento de utilidade clínica questionável, roubou disponibilidade para a prestação de cuidados à população que deles necessitava. Essa situação quase escandalosa mantém-se ainda hoje, alimentada pelos responsáveis políticos e por cumplicidades diversas. A mortalidade não-covid, ainda indeterminada, será porventura o preço a pagar.

É provavelmente esse o maior sinal de insensibilidade das autoridades, e os números oficiais do Portal do SNS não mentem: menos 6,6 milhões de consultas presenciais nos centros de saúde, menos 2,7 milhões de consultas presenciais nos hospitais, menos 22 milhões de análises e exames, quebras brutais nas cirurgias, nos rastreios, nos tratamentos de reabilitação… A situação é especialmente preocupante nos cuidados de saúde primários. Na Saúde, tal como noutros sectores, os serviços públicos existem para dar resposta às pessoas que deles necessitam e não podem abdicar da sua missão.

Finalmente, mas talvez em primeiro lugar, seria do mais elementar bom senso informar as pessoas sem lhes alimentar o pânico. Esse pânico é encorajado pelas autoridades políticas e científicas, entendendo dentro de portas que um povo amedrontado cumprirá melhor – o que é um erro colossal e uma falácia. Com demasiada frequência, os media têm sido os mediadores dessa inflamação do pânico na opinião pública, demonstrando, talvez ainda mais do que todos os outros envolvidos, uma enorme ausência de sensibilidade e bom senso.

As pandemias são fenómenos naturais cíclicos, que têm tanto de científico-sanitário como de social. Pretender desvalorizar os incalculáveis custos sociais das medidas que têm sido adoptadas é de uma insensibilidade atroz. O entusiasmo com que muitos aplaudem tais medidas mostra bem como o individualismo levado ao extremo conduz ao desprezo dos outros. Falta o entendimento de que numa sociedade solidária somos todos um só.

Nesta pandemia, Portugal tem tido a fortuna (cientificamente ainda inexplicável) de ter números de incidência e mortalidade menores do que os de muitos outros países. Devemos sublinhá-lo, em vez de atemorizar ainda mais as pessoas; insistir na vida, em vez de destacar a morte. Temos de procurar consensos, em vez de acentuar clivagens; importa admitir as incertezas e expor serenamente as alternativas. Para isso, precisamos urgentemente que as autoridades mudem de rumo. A falta de bom senso e a insensibilidade não podem continuar.