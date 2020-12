Pandemia: onde estaríamos?

Oportuna coincidência. As páginas 8 e 16 do PÚBLICO de 14 de Dezembro permitem perceber pela leitura na página 16, do texto do médico Fernando Ferraz e Sousa, onde estaríamos se conseguíssemos escapar, com bastante sorte, dos cuidados intensivos que o salvaram. Pela leitura da página 8 da autoria da historiadora Raquel Varela este afinal é um vírus benigno para a maioria das pessoas, portanto removendo as minorias que morrem (who cares?) ou ficam fortemente debilitadas em muitas das sua funções orgânicas, estaríamos bem se a ciência do século XXI não fosse consensual ao propor soluções da Idade Média. Com excepção do único país que conseguiu sair (?) das trevas, a Suécia, e de presidentes bem conhecidos e seus acólitos iluminados e cheios de fé, para a autora do texto da página 8 é consensual que o resto do mundo é burro?

Pedro Nuno Brandão, Maia

Afinal há gente “grande!”

A entrevista dada ao PÚBLICO pelo médico e investigador Manuel Sobrinho Simões deveria ser de leitura obrigatória. A clareza, tranquilidade, oportunidade e até modéstia caracterizam alguém que conhece muito bem os problemas e que nem sempre sabe as soluções. Ao contrário dos “senhores sabem tudo”, reconhece o que não sabe, não critica as autoridades de saúde, reconhecendo-lhes a dificuldade em lidar com a situação e não alarma. Obrigado pela sua lucidez, pelos seus afectos e grandiosidade.

Carlos Colaço, Charneca da Caparica

A ética republicana e a falta dela

No dia 4 de Março de 2001, pelas 21h21, desabou o quarto tabuleiro da ponte Hintze Ribeiro, que ligava Entre Rios a Castelo de Paiva. Nesse momento estavam a passar pelo local alguns automóveis e um autocarro com mais de quatro dezenas de peregrinos regressados de Fátima. Perderam a vida 60 portugueses, mas não foi possível fazer o funeral a todas as vítimas, porque muitos corpos ficaram algures nas águas do mar. As vias de comunicação, nomeadamente estradas e pontes, dependiam do ministério do Equipamento Social, cujo ministro era Jorge Coelho.

No próprio dia do desastre, o ministro, numa comunicação ao país, assumiu a responsabilidade política pelo desastre, assegurando que a culpa não pode morrer solteira e, ainda nesse dia apresentou o pedido de exoneração ao primeiro-ministro António Guterres. Embora Guterres o tentasse convencer a desistir do pedido, por considerar que ele não tinha nenhuma culpa do sucedido, Jorge Coelho não desistiu por considerar que não podia deixar de assumir as culpas políticas do desastre. No dia imediato ao acidente, Coelho deixou de ser ministro.

Vem isto a propósito do que se está a passar com o ministro Eduardo Cabrita. Agora foi assassinado um cidadão ucraniano às mãos de polícias que dependem do ministério de Administração Interna, cujo ministro é Cabrita, A maneira como foi, ou não foi, tratado este caso, envergonha-nos a todos. Se a ética republicana do ministro Cabrita estivesse a um nível parecido com a ética republicana de Jorge Coelho, o vergonhoso episódio do assassinato de um cidadão estrangeiro teria sido resolvido muito mais cedo e com mais verdade. Assim, até parece que atiraram o assunto para a gaveta de “assuntos a esquecer”, na esperança que o tempo levasse esta vergonha para o rol dos esquecidos. Que pena tenho da visível falta de ética republicana do ministro Eduardo Cabrita!

Acácio Alferes, Évora

Amizade ou competência

Como em quase tudo o que acontece de mau no país, a responsabilidade recaí sempre sobre outros, quando aqueles que deveriam ser responsabilizados ficam sempre livres da culpa, como se fossem imaculados no exercício das suas funções, e o mesmo decorresse às mil maravilhas, pelo que não é normal manter-se a confiança em alguém que provou não estar à altura do desempenho das suas funções.

A imagem que passa para a sociedade, após a morte de um ser humano às mãos daqueles que deveriam zelar pela sua segurança, mais não é do que a prova da incapacidade da tutela em fiscalizar o cumprimento de regras por parte daqueles que tem o dever de as cumprir, sendo que a morte de um qualquer cidadão pelos agentes da autoridade, para além de poder ser acidental, pode também configurar abuso de poder.

A intransigência do chefe do governo em substituir o responsável pela pasta da Administração Interna, pode levar-nos a questionar se as pessoas nomeadas para o elenco governamental, serão escolhidas por amizade ou pelas suas competências.

Américo Lourenço, Sines