Em Angola, "o próprio chefe de Governo incentiva a corrupção"

Eleito presidente da UNITA em Novembro do ano passado, Adalberto Costa Júnior teve tudo menos um primeiro ano normal como líder da oposição em Angola, devido às consequências da pandemia de covid-19 que permitiu ao Governo adiar mais uma vez a criação das autarquias e das eleições locais. Num ano de muita contestação pública da acção do Presidente João Lourenço, por causa do agravar da crise económica com a pandemia e das dificuldades generalizadas, os protestos são, para Adalberto Costa Júnior, um sinal da crise generalizada que faz com que hoje “haja fome em Luanda”, algo que se sentia no resto do país há muito, mas não na capital, diz.

Leia aqui a entrevista completa com Adalberto Costa Júnior.