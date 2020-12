Queixas de fraude nos EUA incentivam apelos à lei marcial e perseguição nas estradas

Dois senadores do Partido Republicano nos estados norte-americanos da Carolina do Norte e da Virginia juntaram-se, esta semana, a dois antigos generais dos Estados Unidos nos apelos para que o Presidente Donald Trump suspenda direitos fundamentais e se mantenha na Casa Branca. Ao mesmo tempo, no Texas, um ex-polícia foi detido por perseguir e intimidar um homem que acusava de transportar boletins de voto fraudulentos.

