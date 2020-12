Cúmplices do ataque ao Charlie Hebdo e supermercado judeu considerados culpados

Um tribunal francês considerou culpados 14 cúmplices dos islamistas que, em Janeiro de 2015, atacaram o semanário humorístico Charlie Hebdo e um supermercado judeu em Paris.

Entre os 14 réus está Hayat Boumeddiene, companheira de Amedy Coulibaly que matou um polícia e depois quatro pessoas no supermercado. Julgada à revelia, Boumeddiene - que estará na Síria sob a protecção do Daesh; há um mandado de captura internacional - foi considerada culpada de financiar terrorismo e de pertencer a uma rede terrorista.

Foi condenada a 30 anos de prisão.

O próprio Coulibaly estava relacionado com os homens armados que atacaram a redacção do Charlie Hebdo a 7 de Janeiro.

Os cúmplices foram considerados culpados por diferentes acusações, que vão da participação numa rede criminosa a cumplicidade nos ataques. As acusações relacionadas com o terrorismo foram retiradas a vários dos réus que foram considerados culpados de crimes menores.

O julgamento reabriu um dos episódios mais sombrios da França moderna, com os ataques a marcarem o início de uma onda de violência islamista em França - em Novembro de 2015 uma série de ataques mataram 137 pessoas em Paris.

No ataque ao Charlie Hebdo foram mortas 12 pessoas.

O julgamento ocorre quando ainda está viva a ferida da decapitação do professor de História Samuel Paty, assassinado por, numa aula sobre liberdade de expressão, ter mostrado as caricaturas do Charlie Hebdo do profeta Maomé (a razão invocada pelos que em 2015 atacaram a redacção do jornal).