Alemanha reforça restrições para travar avanço da covid-19. Equipa da OMS deverá chegar à cidade chinesa de Wuhan no próximo mês para investigar a origem do novo coronavírus. Em todo o mundo, o número de infectados ultrapassou os 73,5 milhões. Já morreram 1,6 milhões de pessoas com covid-19 e 41,6 milhões recuperaram da doença.