Câmara de Paris multada em 90 mil euros por empregar demasiadas mulheres

A Câmara Municipal de Paris foi esta terça-feira multada em 90 mil euros por empregar desde 2018 demasiadas mulheres em cargos de gestão, não cumprindo assim com as quotas de género previstas na legislação francesa na altura. A penalização já foi criticada pela presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que classificou a decisão de "obviamente absurda, injusta, irresponsável e perigosa”.

A lei em vigor na altura, entretanto revogada devido a esta situação, determinava um máximo de 60% de nomeações para cargos de gestão de apenas um género – um valor ultrapassado em 2018 quando a cidade de Paris nomeou 11 mulheres e cinco homens para estas posições (69% mulheres).

“Este número muito elevado é um dos principais catalisadores para o aumento do número de mulheres em cargos de direcção e executivos”, reconheceu na altura o Ministério da Função Pública na sua revisão anual do sistema de nomeações equilibradas. O ministério viu-se obrigado a aplicar a penalização financeira por “não atingir o objectivo legal de 40% de nomeações de cada sexo para estes cargos”.

Segundo o jornal Le Monde, uma lei aprovada em 2019 isenta o cumprimento de quotas de género desde que isso não conduza a um desequilíbrio geral. No entanto, a multa vai ter de ser paga na mesma, uma vez que a nova lei não tem efeitos retroactivos.

Em declarações numa reunião do conselho municipal, Anne Hidalgo reforçou que em França as mulheres devem ser promovidas “com vigor” devido à disparidade “muito grande” que ainda existe no país. “Para alcançarmos a paridade, devemos apressar-nos e garantir que sejam nomeadas mais mulheres do que homens”.

A autarca, a primeira mulher à frente de Paris, confessou mesmo ter ficado feliz por receber a multa, garantindo que vai ser ela a entregar pessoalmente ao Governo francês o cheque, juntamente com todas as mulheres com quem trabalha.

A ministra da Função Pública francesa, Amélie de Montchalin, recorreu ao Twitter para comentar a situação resultante de uma lei que também classifica como “absurda”, entretanto revogada.

“A causa da mulher merece melhor! Revogámos esta disposição absurda já em 2019. Quero que a multa paga por Paris para 2018 financie acções concretas para a promoção das mulheres na função pública”, escreveu a ministra.

Paris também tem em marcha planos para alcançar um maior equilíbrio de género nos seus trabalhadores. O objectivo, segundo o Le Monde, passa por aumentar a proporção de mulheres em empregos tradicionalmente ocupados por homens. Apesar de 56% dos trabalhadores da autarquia serem mulheres, representam apenas 40% dos engenheiros de serviços técnicos e 5% das equipas de recolha do lixo. A Câmara de Paris tem também o objectivo de reduzir o fosso salarial: os homens ainda ganham mais 6% do que as colegas mulheres.