Bolsonaro e Obrador reconhecem vitória de Joe Biden nas eleições dos EUA

Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do México, Andrés Manuel López Obrador, reconheceram na terça-feira a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais, após uma hesitação de seis semanas que mereceu críticas aos dois chefes de Estado.

“Saudações ao Presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo ‘a terra dos livres e o lar dos corajosos'”, afirmou Bolsonaro na rede social Twitter.

“Estarei pronto a trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração económico-comercial em benefício dos nossos povos”, acrescentou o chefe de Estado brasileiro.

- Saudações ao Presidente @JoeBiden , com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo “a terra dos livres e o lar dos corajosos". — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 15, 2020

A proximidade entre Donald Trump e Bolsonaro, que chegou a ser apelidado de “Trump tropical”, foi apontada como um dos factores que levou o Presidente brasileiro a adiar o reconhecimento da eleição de Joe Biden.

Além disso, escreve a Reuters, a vitória do democrata nas presidenciais norte-americanas significará, muito provavelmente, uma posição mais dura dos Estados Unidos em relação ao Brasil, nomeadamente em áreas como o meio ambiente, os direitos humanos ou o comércio, deixando Bolsonaro, que tinha em Trump um dos seus principais aliados, mais isolado.

Já o Presidente mexicano escreveu uma carta de duas páginas ao Presidente eleito dos Estados Unidos, em que agradeceu a Joe Biden pela sua postura em relação aos migrantes mexicanos e manifestou disponibilidade para colaborar no “desenvolvimento e bem-estar das comunidades do Sudeste do México e dos países da América Central”.

Les comparto la carta de felicitación enviada por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, al Presidente Electo de los Estados Unidos de América Joseph Biden. pic.twitter.com/fpzyNh31IW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 15, 2020

“Dessa forma, ninguém será obrigado a abandonar o seu lugar de origem e vai poder viver, trabalhar e ser feliz com sua família, entre a sua gente e a sua cultura”, defendeu Obrador, considerando ser possível a construção de uma “solução definitiva para os fluxos migratórios desde e através do México para os Estados Unidos”.

Pela proximidade entre os dois países, a relutância de Obrador em reconhecer a vitória de Joe Biden levou a que o Presidente mexicano fosse criticado, sobretudo porque, ao mesmo tempo que dizia que não felicitava o Presidente devido a uma política mexicana de não-ingerência em assuntos de outros países, Obrador dizia que esperava o desfecho dos processos judiciais, contrastando com a postura de outros países.

As felicitações de Bolsonaro e Obrador a Joe Biden surgem depois de o Presidente russo, Vladmir Putin, ter dado os parabéns ao Presidente eleito dos Estados Unidos na terça-feira, um dia depois da confirmação da sua vitória no Colégio Eleitoral.

Conforme nota o El País, o Brasil foi o último dos países do G20 a reconhecer a eleição de Joe Biden – a China, por exemplo, felicitou Biden no dia 13 de Novembro, apesar de o Presidente Xi Jinping apenas o ter feito quase duas semanas depois, a 25 de Novembro.