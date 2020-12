Deputados municipais recomendam que Casa do Alentejo receba apoio extraordinário da Câmara de Lisboa

No início de Novembro, começaram a soar alarmes na imprensa: a Casa do Alentejo, histórica colectividade de Lisboa, está a lutar pela sobrevivência. Depois de uma quebra nas receitas na ordem dos 84%, motivada pela situação pandémica, que forçou ao encerramento por cerca de dois meses e tirou portugueses e estrangeiros das ruas da capital, a associação teme não conseguir aguentar-se em 2021, se não tiver mais apoios estatais. Estas preocupações chegaram à comissão de Cultura, Educação, Juventude e Desporto da Assembleia Municipal de Lisboa, cujos deputados recomendam agora à Câmara de Lisboa que conceda “um apoio extraordinário” à Casa do Alentejo, no âmbito do programa de apoio a empresas e famílias “Lisboa Protege” criado pelo município.

O último cenário será mesmo o encerramento de uma casa que está aberta desde 1932 — na altura ainda Grémio Alentejano, fundado em 1923 — no Palácio Alverca, velho palácio maneirista do século XVII na Rua das Portas de Santo Antão. Este passou a ser propriedade da associação no início dos anos 80 e está desde 2011 classificado como Monumento de Interesse Público.

Os deputados da Comissão de Cultura sustentam essa recomendação do “apoio extraordinário” no facto de a Casa do Alentejo ter investido, nos últimos anos, “cerca de um milhão de euros” de receitas próprias na “preservação e valorização do antigo Palácio Alverca”, tendo assim “contribuído inestimavelmente para a valorização da cidade de Lisboa nas suas dimensões histórica, patrimonial e turística”.

Depois de terem colocado os trabalhadores em layoff, a associação contraiu contraiu um empréstimo de cerca de 400 mil euros para reforçar a tesouraria e pagar aos fornecedores. Foram também estas dificuldades que relataram aos deputados numa carta que dirigiram à AML em meados de Novembro, a que se seguiu uma audição, que culminou num conjunto de recomendações à Câmara de Lisboa para que apoie a casa dos alentejanos na capital.

Nessa altura, o presidente da associação, João Proença, e o vice-presidente, Manuel Verdugo, explicavam ao PÚBLICO que a Casa do Alentejo tem a principal fonte de receita dependente do movimento do restaurante e do bar — e do turismo. Por isso, a pandemia provocou uma quebra na facturação da casa na ordem dos 84%, com prejuízos a ascenderem aos 18, 20 mil euros por mês. E explicaram que não se enquadravam nos apoios a fundo perdido que tinham sido então lançados pela autarquia no âmbito do programa “Lisboa Protege” (20 milhões de euros para empresas de restauração e comércio e dois milhões para empresas do sector cultural). Já na altura estavam em contacto com a câmara e com o Governo, no sentido de encontrar apoios a fundo perdido que possibilitassem o cumprimento de todos os encargos. “Se não tomarmos medidas já, em 2021 não teremos condições para corresponder aos compromissos que temos”, lamentava então ao PÚBLICO Manuel Verdugo.

Os deputados pedem ainda que os vereadores com os pelouros da Economia e Inovação e da Cultura façam chegar à AML as linhas de apoio que podem contribuir para a recuperação e conservação do palácio e que cooperem com a Casa do Alentejo no esclarecimento sobre todos os apoios financeiros existentes no município, quer para a área da hotelaria e da restauração, quer para a recuperação e manutenção do palácio.