O que vai mudar nas dinâmicas familiares neste Natal?

O Natal é uma época representada no imaginário de quase todos nós como sendo mágico, especial, capaz de apelar ao melhor de cada ser humano, sinónimo de família e de fraternidade. Apela a vivências psicológicas, sentidas por muitos como gratificantes, tranquilizadoras e securizantes. Por todas estas razões, é esperado com grande expectativa pelas famílias.

Mais A carregar...

Este ano, a expectativa viveu-se de um modo diferente, com a ânsia de que chegasse e simultaneamente com o receio de que “não acontecesse”. À medida que os meses pandémicos decorreram e Dezembro se aproximou passou a ser cada vez mais tema de preocupação das famílias. Pais que começaram a temer não rever em breve os filhos emigrados; filhos que anteciparam com angústia a impossibilidade de retirarem os mais idosos de um lar; idosos que visualizaram a sua mesa de Natal vazia numa casa agora sem o calor humanos dos afectos e as gargalhadas da família; pais que não poderão ver todos os filhos ou netos. Muitos com receio de que esta ruptura imposta na tradição familiar venha a trazer perdas irrecuperáveis, perdendo-se os “bons e velhos costumes”, criando-se “um afastamento que não existia”.

Como em muitas outras situações altamente desafiantes para o ser humano, nem todas as pessoas, nem todas as famílias, enquanto entidades com uma dinâmica de funcionamento singular, vão reagir psicologicamente da mesma forma. Uns, optarão por adoptar cuidados máximos acreditando que o melhor é tudo aquilo que garante a segurança absoluta de quem amam. Outros, por necessidade de evitamento de tudo aquilo que lhes gera desconforto e instabilidade, ou por extrema saturação da cronicidade pandémica, irão agir quase como que negando a realidade e a gravidade que lhe está associada. Outros ainda, farão uma avaliação cuidada e escrutinada de todos os riscos de “fazer ou não o Natal” e de todas as formas possíveis deste poder acontecer. Nem sempre numa família todos os elementos partilham da mesma perspectiva, o que para minorar o risco de má comunicação, mal-entendidos ou desajustes dolorosos acrescidos e desnecessários, pode exigir um esforço suplementar de conciliação de perspectivas e uma atitude de abertura e aceitação incondicional do modo único como cada pessoa vive esta pandemia e gere o stress que a mesma lhe provoca.

Nesta época de Natal há aspectos a lapidar: a necessidade de explicar às crianças as mudanças e decisões tomadas, enquadrando-as no que têm vindo a assimilar; o diálogo franco com os idosos para que entendam este gesto como sendo de amor, de cuidado e de protecção, e não de abandono, negligência ou ruptura oportuna; a relevância de junto dos amigos, encontrar novas formas de reencontro.

Muitas vezes as barreiras estão na mente e na inflexibilidade que nos impede a adaptação ao novo. Do ponto de vista psicológico, embora sejam inegáveis os obstáculos interiores e exteriores, é fundamental colocar o enfoque no que o presente tem para oferecer e em competências essenciais: a criatividade, que dá flexibilidade psicológica, e a orientação interior, que nutre os valores e o sentido da vida. São possíveis outras formas de fazer o Natal acontecer: pequenas visitas (a casa, lares, hospitais), surpresas que chegam pelo correio, uma ceia via internet, um abrir de presentes em família mesmo à distância, as brincadeiras familiares habituais ou o teatro das crianças com transmissão directa, uma música cantada em coro, um abraço entregue com um olhar despido de barreiras através de um telemóvel ou computador. Um sonho sonhado em conjunto, alimentando a esperança de que estarem todos bem é o mesmo que em breve estarem todos juntos.

Importa ainda conhecer o impacto psicológico de tudo isto, e os seus sinais, em nós e naqueles que amamos. Cada família poderá descobrir em conjunto a melhor forma de os minimizar, podendo até mesmo sair fortalecida desta experiência.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As instituições de saúde continuam também a estar disponíveis e a manter a missão de fazer o melhor por aqueles que a elas recorrem. No caso de identificar em si ou num dos seus familiares qualquer sinal preocupante, seja célere a procurar aconselhamento médico e, se necessário, um acompanhamento especializado que lhe devolva um maior bem-estar num ambiente de total segurança.

Talvez este seja o verdadeiro espírito de Natal, desprovido de superficialidades, com a nudez dos gestos e esforços mais nobres, com o outro mais do que nunca como prioridade. Como dizia o terapeuta Viktor Frankl, quando o homem é confrontado com o imutável vê-se perante o desafio de se mudar a si próprio, de transformar uma tragédia num triunfo pessoal (e familiar).

Feliz Natal!