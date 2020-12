Um Vacheron Constantin por 280 mil euros? Sim e com propósito solidário

Não é o mais caro Vacheron Constantin, chancela da relojoaria suíça de luxo. Esse mérito cabe ao relógio de bolso de referência 57260, descrito como o mais complicado da actualidade e que terá atingido os oito milhões de dólares (mais de seis milhões e meio, em euros). Terá, porque o valor de venda é confidencial, sendo uma conversa exclusiva entre a marca e o cliente.

Mas o Les Cabinotiers, que acaba de ser arrematado por 280 mil euros num leilão online da reputada Christie's, tem outros atributos, como o facto de ser um relógio verdadeiramente solidário: o valor arrecadado no leilão reverte a favor do Museu do Louvre para apoiar projectos solidários e educativos.

O relógio que esta semana é notícia (e uma muito boa para o museu de arte francês que no total viu o leilão somar 2.365.000 euros​) será personalizado ao gosto do seu comprador e o mostrador replicará uma peça de arte do Louvre à sua escolha. A reprodução, de uma escultura ou pintura, será executada em esmalte miniatura ou esmalte pintado a grisalha.

A parceria entre a Vacheron Constantin e o Louvre vem do ano passado e vai ao encontro da “vocação de promover a cultura e as emoções”. “Incluir no leilão um relógio Les Cabinotiers baseado numa obra-prima, uma peça única concebida à medida, respondendo aos desejos do comprador, simboliza a identidade da nossa casa”, constatou o CEO da Vacheron Constantin, Louis Ferla, em comunicado.

Além do mostrador, que reproduzirá uma obra de arte do Museu do Louvre, o comprador poderá eleger o material da caixa, disponível em platina, ouro rosa ou ouro branco, bem como gravar o fundo da caixa tipo “officier”, e seleccionar uma bracelete entre uma múltipla variedade de materiais e cores. Esta peça alojará o Calibre 2460 SC da casa, concebido de acordo com os exigentes padrões da Vacheron Constantin e da alta relojoaria em termos de fiabilidade e acabamentos. No final, o comprador receberá o relógio, acompanhado de dois certificados de autenticidade: um da Vacheron Constantin e o outro do Museu do Louvre.

Entre os restantes 22 lotes a leilão, destaque para uma tela assinada por Pierre Soulages (n. 1919, Rodez, França​) que rendeu 1,4 milhões de euros.