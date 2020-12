Quem quer viver no Alentejo?

Somos Alentejanos. Aqui onde vivemos o mar é feito do trigo que, mais tarde, vai ser transformado no melhor pão do mundo. Gostamos de acompanhar esse pão com o queijo feito com o leite das nossas ovelhas ou com umas rodelas de linguiça assada (chouriço é uma coisa diferente e aqui ninguém os confunde). Empurramos com um copo de vinho, quase sempre tinto, para “desembaçar”. Temos azeite e cortiça. Mas também temos 22% da população em risco de pobreza ou exclusão social (dados do INE relativos a 2018).

Mais A carregar...