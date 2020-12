A Rota da Rabanada dá mais sabor ao Natal de Caminha

Regressa a Rota da Rabanada ao concelho de Caminha e é certo e sabido que não faltarão visitantes para apreciarem as variações deste monumento da gastronomia portuguesa, de tradição secular, que nasce a partir de uma simples fatia de pão. Só por terras de Caminha contam-se 32 especialidades para provar neste roteiro apoiado pela autarquia.

Até 31 de Dezembro, a Rota da Rabanada de Caminha passa por cafés, pastelarias, mercearias, hotéis e restaurantes da sede de concelho e também por Âncora e Vila Praia de Âncora, Lanhelas, Seixas, Moledo, Gondar, Vilar de Mouros.​ Não é em vão que por aqui se considera que estão as “melhores rabanadas do mundo” com “mil e uma maneiras de as confeccionar”. Embora, claro, não falte concorrência por todo o país.

Entre as novidades do ano: a rabanada recheada com gelado e caramelo salgado. Mas a ementa passa por rabanadas de vinho do Porto, de frutos secos, de chila, recheadas com maçã, recheadas com abóbora, com doces de ovos ou fios de ovos...

A base da receita é (quase) sempre a mesma: "Um doce de pão de trigo em fatias que, depois de molhadas em leite, vinho (no Minho usa-se vinho verde tinto ou branco) ou calda de açúcar, são passadas por ovos e fritas. Servem-se polvilhadas com açúcar e canela ou regadas com calda de açúcar, xarope de bordo ou mel”.

A iniciativa tem como objectivos, sublinha a autarquia, “promover a gastronomia, dinamizar o comércio e a economia local”.

Foto CM Caminha

Rota da Rabanada Caminha

Design Wine Hotel

Pastelaria Riviera

Restaurante Primavera

Café da Fana

Pica às 7

Pastelaria Caminhense

Pastelaria Petinga Doce

Restaurante Adega do Chico

Restaurante Chafariz

Restaurante Muralha de Caminha

Restaurante Remo

Pastelaria Beira Rio

Snack Bar do Cais

Cervejaria Medieval

Solar do Pescado Moledo

Pastelaria Riviera

Mercearia Sameiro

Paredão 476 Vila Praia de Âncora

Pastelaria Central - Petinga Doce

Restaurante Verde Lírios

Restaurante Âncora Mar

Restaurante Casa dos Caracóis

Restaurante Farol do Portinho

Restaurante Lagoa Azul

Restaurante Petisqueira

Café Fika

Masseira Café Bar Âncora

Restaurante Sereia da Gelfa Gondar

Casa Félix Seixas

Restaurante Girassol

Restaurante São Bento Vilar de Mouros

Restaurante Vilar