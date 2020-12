Peugeot 3008 e 5008 renascem e querem conquistar 2021

Com todas as contrariedades decorrentes da pandemia da covid-19, a que nenhum fabricante de automóveis ficou imune, 2020 tem sido ano de leão para a Peugeot. Depois de ter terminado 2019 com a chegada da segunda geração do 208, automóvel totalmente novo, com versão 100% eléctrica, introduziu este ano modelo tão ou mais importante comercialmente, considerando a tendência do mercado: o 2008, também na sua segunda “vida”.

Agora, fechando o ano com chave de ouro, a marca francesa lança a versão revista e actualizada do 3008, precursor do estilo actual da Peugeot, e um dos bastiões do sucesso do emblema na Europa, mas também em Portugal. Afinal, o 3008 conseguiu atingir o objectivo de ser o segundo mais vendido entre os SUV familiares. Já o 5008, que também se mostra repensado, conseguiu superar todas as expectativas: não só ocupa o primeiro lugar do pódio dos SUV (e monovolumes) de sete lugares, como soma o dobro das unidades comercializadas do modelo que ocupa o segundo lugar na lista dos mais vendidos.

Para começar, tanto o 3008 como o 5008 adoptam as últimas direcções de design da gama, a exibirem uma grelha sem moldura, com o logótipo incrustado no centro, e luzes de dia em forma de pontiagudos caninos. Mas também inovam, ao revelarem rasgões que abraçam as laterais e que parecem querer mostrar que a grelha está pronta a ganhar vida própria. Conjunto mais moderno e dinâmico que valoriza muito a imagem da dupla de SUV.

No interior, destaca-se a aposta na tecnologia, com a introdução do i-Cockpit de última geração e uma série de ajudas à condução que não só servem para reduzir a probabilidade de acidente como ajudam a que os momentos ao volante sejam efectivamente mais relaxados. Algo que pode ser apreciado tanto no pára-arranca da cidade, como em estrada aberta: o cruise control adaptativo, disponível com caixa automática, pode ser associado à manutenção na faixa de rodagem, proporcionando uma experiência de condução semiautónoma. Outra novidade que vale a pena referir, mas que não conseguimos testar pelo facto de o pequeno contacto ter sido durante o dia, é a inclusão da tecnologia Night Vision, capaz de detectar na via animais e pessoas até 250 metros de distância.

Mas o que poderá ser mais importante é a introdução de uma nova motorização híbrida com carregamento externo no 3008, de 225cv e tracção às duas rodas, para juntar na gama ao já conhecido HYBRID4, com 300 cv e quatro rodas motrizes, e que pelas suas características se consegue inscrever no segundo escalão da tributação autónoma.

Com estes dois trunfos, a marca francesa acelera na sua estratégia de contar com declinações electrificadas em toda a sua gama. Agora, com as propostas no cardápio do seu bem-amado SUV, falta convencer o cliente de que esta diferente proposta poderá até ser-lhe mais benéfica. O director-geral da Peugeot em Portugal, Jorge Tomé, defende que o desafio está nesse último patamar da mudança de hábitos, algo que poderá ser mais difícil com um cliente que toda a vida se viu a conduzir um motor térmico. No entanto, afirma, os dados fazem a diferença e, quando se faz contas aos custos mensais de utilização, é notória a poupança deste tipo de motorização.

Os plug-in continuam mais caros, mas, se bem utilizados, permitem uma poupança séria na hora de abastecer. Além disso, com mais de 50 quilómetros de autonomia eléctrica (o 4x2 de 225cv tem até 56km; o 4x4, de 300cv, com dois motores eléctricos, um à frente e outro no eixo traseiro, 59km), a Peugeot consegue inscrever o 3008 de ligar à corrente nos benefícios fiscais previstos no próximo Orçamento do Estado.

Porém, para quem não procura versão electrificada, há opções exclusivamente térmicas. A gasolina, o 1.2 Puretech de 130cv pode ser acoplado a uma caixa manual de seis ou a uma EAT8, enquanto o 1.6 de 180cv está disponível apenas com a transmissão automática. No departamento do gasóleo, uma única motorização: 1.5 BlueHDi de 130cv, com caixa manual de seis ou EAT8.

No caso do 5008, apenas mecânicas térmicas: duas a gasolina (1.2 Puretech de 130 e 1.6 Puretech de 180) e duas Diesel. Além do 1.5 BlueHDi, surge uma nova geração do 2.0 com 180cv e acoplado a uma EAT8.

Nos dois SUV, há oferta de três níveis de equipamento, desde o mais despido Active até ao desportivo GT, passando pelo elegante Allure, cada qual com o seu pack de extras. Os preços arrancam nos 32.450€ da versão mais básica do 3008 e nos 34.160€ pedidos pelo 5008 mais acessível, ambos servidos pelo 1.2 de 130cv, caixa manual, Active. O preço das motorizações do 3008 de ligar à corrente, que só estarão disponíveis a partir do nível de equipamento Allure, arranca nos 46.635 (4x2).