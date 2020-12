easyJet já vende passagens para o Inverno de 2022

“Mais cedo do que nunca”, sublinha a easyJet no lançamento de bilhetes para a temporada de Outono de 2021 e Inverno de 2022. Segundo informação da empresa, que se prepara para abrir uma base no Algarve na Primavera, são agora disponibilizados “36 milhões de lugares” com o preço de campanha a começar em 14,99 euros.

As passagens disponibilizadas abrangem o período entre 1 de Outubro de 2021 e 26 de Março de 2022 “para centenas de destinos”. Contas da companhia: são cerca de 200 mil voos. Normalmente, cada temporada de vendas abre seis meses antes.

Além da antecipação da temporada, a easyJet garante ainda, em comunicado, que os clientes “podem também"passar as reservas existentes para este período, caso precisem”. A companhia garante que “não será aplicada uma taxa de alteração, caso esta aconteça dentro de 14 dias antes da partida”.

“Os clientes agora podem alterar seus voos gratuitamente e os que tiveram voos cancelados continuam a ter direito a alteração gratuita, voucher ou reembolso”, indica a empresa.

Este mês, a easyJet tem outra novidade em Portugal: estreia Faro-Amesterdão a 19 de Dezembro.