Um céu de guarda-chuvas protege o Natal de Águeda

Trocaram o colorido do Verão pelos tons de gala do Inverno e a sombra pela iluminação, mas aí estão de volta os chapéus-de-chuva suspensos sobre as ruas de Águeda, instalação artística que se tornou símbolo de uma cidade e que, no ano passado, devolveu-a à fama mundial, contribuindo para que fosse considerada uma das “ruas mais bonitas do mundo”, segundo a CNN Travel.

Agora em versão natalícia, há um céu de chapéus-de-chuva brancos a iluminar a já icónica rua Luís de Camões, outro com estrelas douradas na vizinha José M. Veloso e um corredor de chapéus e nuvens azul-celeste a cobrir a rua Dr. Adolfo Portela.

Este ano, o Natal até chegou mais cedo a Águeda, devido à pandemia. “Todos sabemos a situação difícil por que estamos todos a passar, inclusivamente o comércio local, pelo que, antecipando as decorações de Natal, proporcionamos um período mais alargado para que as pessoas possam vir a Águeda”, afirmava o vice-presidente da câmara municipal, Edson Santos, num comunicado publicado no site da autarquia.

Inaugurada a 7 de Novembro, a instalação natalícia vai continuar a iluminar a quadra até 10 de Janeiro. Para além dos chapéus-de-chuva (e há mais para descobrir pelas ruas e praças da cidade), existe um manto de flocos de neve suspenso sobre as ruas Vasco da Gama e Soberania do Povo, muitas e coloridas árvores de Natal, bancos de jardim pintados a rigor para a época festiva, personagens natalícias a subir escadarias, trenós, bonecos de neve e o já tradicional O Maior Pai Natal do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e entrada no Guiness World Records. Se mesmo assim lhe faltar cenário para fotografias natalícias, passe pela casa do Pai Natal, pelo palco do boneco de gengibre ou abrace um presente de Natal gigante.

Todo o projecto, assegura a Impactplan Art Productions, responsável pela instalação em parceria com a autarquia, “foi pensado para que fosse possível aos visitantes a circulação em espaços suficientemente amplos, considerando as medidas de segurança a que a actual situação sanitária obriga”.

Em comunicado, Edson Santos apela, contudo, a que sejam cumpridas as orientações da Direcção-Geral de Saúde no que respeita a aglomerações, distanciamento social e etiqueta respiratória.

“Usar a máscara, manter a distância de dois metros e não contribuir para a aglomeração de pessoas são as atitudes e comportamentos que esperamos que sejam cumpridos por todos quantos nos visitem nesta época”, defendeu, acrescentando que, ao contrário de outros anos, não haverá a habitual animação de rua.

O projecto Umbrella Sky foi criado em 2012 por Patrícia Cunha para a SextaFeira Produções, empresa local que hoje assume o nome mais internacional Impact Plan, até porque entretanto também se internacionalizou, com projectos similares em várias partes do mundo, entre Espanha, França, EUA, Japão ou Bahrein.

Há oito anos que traz colorido às ruas da cidade durante o Verão, integrado no festival estival AgitÁgueda, e desde 2017 que regressa no final do ano para uma versão natalícia.