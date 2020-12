TAD confirma quatro jogos à porta fechada ao futsal do Sporting por insultos homofóbicos

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não deu provimento ao recurso apresentado pelo Sporting, onde os “leões” contestavam o castigo do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelos cânticos homofóbicos proferidos pelos adeptos contra jogadores adversários. Os “leões” vêem assim confirmados quatro jogos de castigo à porta fechada no futsal, modalidade onde se deram os incidentes, podendo ainda recorrer da decisão.

O primeiro incidente teve lugar a 16 de Outubro de 2018, no Pavilhão João Rocha. O TAD deu como provado que as claques do Sporting, em reacção ao festejo de um golo marcado por “Careca”, jogador do Burinhosa, insultaram o jogador, chamando-lhe “paneleiro”, com o órgão desportivo a dizer ainda que o Sporting não adoptou qualquer medida para fazer cessar a situação.

O segundo incidente foi contra o Sp. Braga, também no Pavilhão João Rocha, a 27 de Outubro de 2016. Foi dado como provado que os adeptos “leoninos” cuspiram no guarda-redes da equipa adversária, Vítor Hugo, obrigando à interrupção da partida em duas ocasiões. Posteriormente, o jogador da equipa minhota também foi alvo de cânticos homofóbicos, com o Sporting, novamente, a não adoptar “medidas destinadas a afastar os adeptos em causa”, considera o TAD no acórdão de decisão divulgado esta quarta-feira.

Na defesa apresentada neste recurso, o Sporting alegou que “não promove, consente ou tolera” comportamentos discriminatórios por parte dos adeptos, considerando que não pode ser “automaticamente responsabilizado e sancionado” quando estes acontecem. Os “leões” argumentam também que os insultos, podendo ser considerados “impropérios grosseiros, não encerram pela forma, lugar e circunstâncias onde e como foram proferidas, qualquer natureza ou intuito discriminatório, nomeadamente quanto à orientação sexual dos visados”.

No caso de Vitor Hugo, a defesa do Sporting alega que a expressão “paneleiro” não é discriminatória quanto à orientação sexual do jogador, por ser "do conhecimento geral” que o atleta é “casado e pai de família”.

Relativamente ao primeiro incidente, que visou “Careca”, jogador do Burinhosa, os “leões” consideram que o comportamento exacerbado dos adeptos se deveu à maneira como este festejou o golo de honra da equipa adversária, numa partida em que o Sporting venceu por 7-1. Esta celebração efusiva, relembra o clube de Alvalade, mereceu um pedido de desculpas por parte do jogador no Facebook.

Numa altura em que o público ainda fazia parte do espectáculo, o Sporting previa pelos quatros jogos à porta fechada uma perda de receita entre os 40 mil e os 100 mil euros, com destaque para as receitas de bilheteira.

No início de 2020, o Sporting tinha sido punido com dois jogos à porta fechada, após incidentes numa partida de futsal frente ao Benfica. O clube recorreu para o TAD, suspendendo desta forma a aplicação do castigo.