Ronaldo falha penálti em empate da Juventus

A Juventus voltou a marcar passo nesta quarta-feira na Série A italiana, com mais um empate (1-1) em casa frente à Atalanta em jogo da 12.ª jornada. Apesar de ainda não ter sofrido qualquer derrota, a equipa orientada por Andrea Pirlo passou a ter 24 pontos e pode ficar ainda mais longe da liderança nesta ronda, dependendo do que fizer o AC Milan (27 pontos) em Génova.

Num jogo marcado por golos espectaculares, grandes falhanços e excelentes exibições dos dois guarda-redes, a Juventus colocou-se na frente do marcador aos 29’, com um magnífico remate de fora da área de Federico Chiesa, após jogada individual.

Antes, aos 11, já Alvaro Morata tinha sido protagonista de um dos falhanços mais ridículos do ano numa jogada que também envolveu Cristiano Ronaldo. O primeiro remate do português foi detido pelo guarda-redes, com a bola a ficar à mercê de Morata - o espanhol resolveu tentar um remate com o calcanhar, mas falhou completamente o alvo.

Já na segunda parte, a equipa de Bérgamo também teve direito a um momento de grande espectáculo. Numa jogada rápida, Remo Freuler arrancou um tiro de fora da área que não deu quaisquer hipóteses a Szczesny.

Logo a seguir, a Juventus teve uma oportunidade soberana de voltar a colocar-se na frente, com um penáti a seu favor, mas Ronaldo, da marca dos 11 metros, fez algo que raramente costuma fazer: falhou. Ou melhor, o seu remate saiu denunciado e permitiu a Gollini segurar a bola, naquele que foi apenas o seu terceiro penálti falhado em 24 desde que chegou à Série A.