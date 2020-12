Portugal Masters antecipado para a Primavera

A antecipação do Portugal Masters para a Primavera é uma das novidades do calendário do European Tour 2021 ontem divulgado. Desde a sua primeira edição, em 2007, o mais importante torneio do golfe nacional jogou-se quase sempre em Outubro, com algumas excepções recentes em Setembro. Ora, o próximo será de 29 de Abril a 2 de Maio, como sempre no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.

Esta data coincide com o Millennium Estoril Open em ténis, que deverá realizar-se de 24 de Abril a 2 de Maio. O ATP Tour só irá anunciar o seu calendário de 2021 nesta quarta-feira, mas, segundo o director do Estoril Open (cancelado em 2020 devido à pandemia), João Zilhão, em declarações à Tee Times Golf, em exclusivo para o Record, “na época europeia de terra batida não se mexe em nada”.

O prize-money do Portugal Masters recupera a sua verba de 1,5 milhões de euros, a mesma dotação de 2019, com um aumento de €500 mil em relação a 2020, quando se jogou entre 10 e 13 de Setembro. Trata-se de um torneio que começou, há mais de 13 anos, com €3 milhões em prémios…

Se este ano o Portugal Masters foi o segundo evento de um "Swing Ibérico" que começou na Andaluzia, passou por Vilamoura e terminou no Open de Portugal at Royal Óbidos, este ano integra outro, já que se joga a seguir ao Tenerife Open, de 15 a 18 de Abril; e ao Gran Canaria Open, de 22 a 25, no Golf Costa Adeje. Todos com o mesmo prize-money.

Não constando da lista, o Open de Portugal – que em 2020, foi pontuável em simultâneo para o European Tour e o Challenge Tour, com €500.000 em prémios – deverá assim voltar a integrar este último circuito satélite em exclusivo.

Na programação do principal circuito europeu de profissionais para o próximo ano, volta-se à versão pré-pandémica, com o regresso de 18 torneios que foram adiados ou cancelados por causa do coronavírus. Para já, ao todo, foram calendarizados 42 torneios em 24 países.

Cada um dos eventos da Rolex Series (agora apenas quatro) terá um aumento nos prémios monetários para €6,5 milhões e oferecerá o mesmo número de pontos para a Race to Dubai (ordem de mérito do circuito) que um evento dos World Golf Championships.

A prova-bandeira do European Tour, o BMW PGA Championship, em Wentworth, Londres, será realizado de 9 a 12 de Setembro – uma semana após o final da temporada do PGA Tour e duas semanas antes da Ryder Cup em Wisconsin (EUA).

A temporada encerra com o DP World Tour Championship no Dubai, de 21 a 24 de Novembro.

