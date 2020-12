Firmino desempatou no duelo dos líderes

O duelo de líderes parecia condenado ao empate, mas Roberto Firmino não deixou. O avançado brasileiro foi absolutamente decisivo ao marcar o golo que deu o triunfo ao Liverpool sobre o Tottenham por 2-1 em Anfield e que elevou os “reds” à condição de líder isolado da Premier League inglesa.

Os “reds” estão agora sozinhos na frente, com 28 pontos, enquanto os “spurs” seguem logo atrás, com 23. Esta foi apenas a segunda derrota de José Mourinho esta época na Premier League, sendo que a primeira tinha acontecido em Setembro passado, na primeira jornada, frente a outra equipa da cidade dos Beatles, o Everton.

A cimeira entre Jurgen Klopp e José Mourinho em Anfield foi tudo o que se podia esperar. Um duelo intenso, repartido e de resultado incerto até ao último minuto. Sem Diogo Jota e Van Dijk, o Liverpool colocou-se em vantagem aos 26’, com um golo de Salah, num remate direccionado para a baliza com a ajuda de um defesa do Tottenham. Mas os londrinos reagiram quase de imediato, com Son a converter de forma magistral um contra-ataque aos 33’.

Os quase sessenta minutos de jogo que se seguiram tiveram mais Liverpool, mas o Tottenham, mais de contenção, também teve as suas aproximações perigosas à baliza de Alisson. Quando o empate parecia o resultado mais provável, eis que, aos 90’, Roberto Firmino se elevou nas alturas após cruzamento de Andy Robertson e deu o triunfo aos campeões ingleses - e percebe-se o enorme festejo de Firmino após o golo.

O brasileiro era apontado como o elo fraco do ataque dos “reds” e apenas tinha marcado três golos esta época. Talvez com este golo (que será um dos mais importantes da época) seja uma nova página para o internacional brasileiro.