Barcelona bate Real Sociedad e aproxima-se da frente

O Barcelona venceu em casa a Real Sociedad por 2-1, depois de dar a volta ao marcador, subindo ao quinto lugar da liga espanhola e aproximando-se do grupo da frente da classificação.

Nesta partida antecipada da 19.ª jornada, o brasileiro Willian José ainda adiantou a formação basca aos 27’, mas o Barcelona reagiu rapidamente e empatou aos 31’ por Jordi Alba, com o holandês Frenkie de Jong a consumar a reviravolta aos 43’.

O internacional português Francisco Trincão foi lançado a jogo por Ronald Koeman aos 66’, para o lugar do francês Griezmann, mas não houve mais golos neste embate em Camp Nou.

Com os três pontos, os catalães ascendem ao quinto lugar da La Liga, com 20 pontos em 12 jogos, enquanto a Real Sociedad, que já não vence para o campeonato há quatro jogos, está no segundo posto, com 26 pontos, mas com 14 jogos já disputados.

O Atlético Madrid (líder) e o Real Madrid (terceiro) também têm 26 pontos, mas os “colchoneros” conquistaram-nos em 11 jornadas, enquanto os “merengues” já realizaram 13 partidas. Já o Villarreal é quarto com 22 pontos em 13 jogos.