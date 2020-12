O Arsenal continua sem vencer na Premier League inglesa. Nesta quarta-feira, os “gunners”, que serão o adversário do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, conseguiram salvar um empate (1-1) no Emirates frente ao Southampton, num jogo em que estiveram a perder e acabaram a jogar com menos um.

Logo aos 18’, Theo Walcott, antigo avançado dos londrinos, marcou no seu regresso aos Emirates, e só na segunda parte, aos 52’, é que a equipa do muito contestado Mikael Arteta conseguiu nivelar o resultado, por intermédio de Aubameyang.

A capacidade de resposta dos “gunners” ficou seriamente reduzida com a expulsão do brasileiro Gabriel aos 63’ e a meia-hora final foi um assalto total do Southampton à baliza de Leno.

Cedric Soares entrou aos 85’ para ajudar ao esforço defensivo do Arsenal, que cumpriu o seu sexto jogo consecutivo na Premier League sem ganhar e que continua numa posição impensável (15.º) para uma equipa com ambições – só conquistou dois pontos nas últimas seis jornadas.