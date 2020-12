FC Porto garante passagem à final four da Taça da Liga

O FC Porto garantiu esta quarta-feira, com um triunfo por 2-1 sobre o Paços de Ferreira, no Estádio do Dragão, a presença na final four da Taça da Liga, agendada para Janeiro, em Leiria.

Um golo do defesa francês Malang Sarr (73') e outro do extremo colombiano Luis Díaz (81') valeram a vitória portista, que Adriano Castanheira (82') ainda tentou contestar com um remate que surpreendeu Diogo Costa.

Pressionados por um calendário preenchido, Sérgio Conceição e Pepa aproveitaram a Taça da Liga para gerirem o desgaste dos últimos jogos, apostando numa base constituída por caras menos vistas esta época.

A grande novidade, porém, seria mesmo o regresso de Pepe, com o defesa central do FC Porto a retomar a competição cerca de dois meses depois da última aparição. O internacional português assumiu o comando, mas não terminou o encontro, acabando por ser substituído na sequência de um choque com o companheiro Toni Martínez, a pouco mais de dez minutos do final.

Mais uma vez com a baliza entregue a Diogo Costa (Cláudio Ramos terá que aguardar nova oportunidade), os “dragões” apresentaram-se com duas novidades nas laterais, em especial o posicionamento de Sarr, à esquerda, garantindo Nanu o corredor oposto.

Conceição confiava o comando do meio-campo a Sérgio Oliveira e Uribe, o núcleo duro de um “dragão” que delegou em Corona e Felipe Anderson a responsabilidade de estabelecer a ponte com a linha da frente, formada por Luis Díaz e Toni Martínez. Por seu lado, Pepa lançou Uilton Silva, Maracás, Diaby, João Pedro e Lucas Silva no “onze” inicial, embora o grande destaque tenha sido João Amaral, com um remate a rasar o poste da baliza portista em cada parte.

Mas antes de qualquer iniciativa pacense, foi o FC Porto a garantir os lances capitais do encontro, primeiro por Luis Díaz, a desperdiçar a grande ocasião da primeira parte com apenas quatro minutos decorridos. O inconformismo do colombiano causava problemas à defesa pacense, mas o guarda-redes Jordi mostrava-se inspirado e ia resolvendo as principais situações de aperto.

Apesar do maior pendor ofensivo, o FC Porto não conseguia converter os ataques em oportunidades flagrantes, com Toni Martínez a revelar-se inábil na arte do golo, que tentou aprimorar desde o primeiro instante, recorrendo a remate de pé e de cabeça, sem grande sucesso.

Ao contrário de Felipe Anderson, o espanhol não se escondia, pelo que Conceição lhe deu o benefício da dúvida, mantendo-o na segunda parte, que iniciou já sem o brasileiro cedido pelo West Ham, a ceder o lugar a Otávio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Positivo/Negativo Positivo Luis Díaz Assumiu o risco desde o primeiro minuto, num duelo intenso com Jordi. Os rasgos acabariam por abrir caminho ao golo, com o colombiano a assinar o segundo, que garantiu o apuramento.

Positivo João Amaral Aplicou a meia distância e esteve perto de surpreender Diogo Costa um par de vezes. Ficou o mote, aproveitado por Adriano Castanheira para marcar no Dragão.

Positivo Jordi O erro no golo de Sarr teria sido imperdoável, não fosse o saldo positivo do guarda-redes brasileiro, que adiou por diversas vezes o primeiro golo do FC Porto. Negativo T. Martínez/F. Anderson O avançado espanhol lutou e tentou por todos os meios, mas a finalização foi pecado mortal. O brasileiro voltou a desiludir, obrigando Conceição a chamar Otávio para simplificar a missão.

O FC Porto não parecia disposto a protelar por muito mais tempo a decisão do jogo que garantia o aceso à final four, surgindo disposto a mostrar que a derrota da Liga frente aos “castores” não passou de um percalço.

E, depois de algumas perdidas de Toni Martínez, inclusive com uma bola na barra, foi o defesa Malang Sarr a desbloquear o jogo (73'). Luis Díaz elevaria, pouco depois, a vantagem, dando a falsa sensação de que o vencedor estaria encontrado, mas no minuto seguinte, num disparo de Adriano Castanheira, o Paços de Ferreira prolongou a incerteza, que esteve perto de aumentar com um cabeceamento de Eustáquio ao poste, já no período de compensação.